Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

据报中国考虑发行特别国债 向龙头险企注资2000亿人民币

宏观经济
更新时间：16:41 2026-01-30 HKT
发布时间：16:41 2026-01-30 HKT

彭博引述知情人士报道，内地正考虑发行数千亿元人民币的特别国债，注资部分大型保险公司，强化面临整合压力的行业龙头。

知情人士表示，今次发行将筹集约2,000亿元人民币，将注入国有公司，包括国寿（2628）、人保（1339）及太平（966）。

报道指，这将是内地首次使用特别国债向保险公司注资，扩大了政府此前用于为大型国有银行注资的渠道。一位知情人士表示，该计划最早可能在第一季内宣布。

知情人士又表示，政府还计划向工行（1398）和农行（1288）注资3,000亿元人民币，延续去年类似的做法。

报道又引述知情人士指，这一提案标志著中国扩大使用特别国债来强化大型保险公司，它们预计将协助监管机构处理风险较高的小型同业，并加强这些公司在去年入市股票市场的资本。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
01:22
巴士安全带︱强制佩戴要求先删除 陈美宝：法律条文有不足 完善后再提交立法会
社会
1小时前
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
01:29
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
股市
49分钟前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
影视圈
9小时前
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
02:47
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
社会
7小时前
00:57
上环找换店外两日籍男被抢5800万日圆 消息：疑犯在机场被捕
突发
2小时前
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
即时国际
8小时前