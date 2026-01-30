据报中国考虑发行特别国债 向龙头险企注资2000亿人民币
彭博引述知情人士报道，内地正考虑发行数千亿元人民币的特别国债，注资部分大型保险公司，强化面临整合压力的行业龙头。
知情人士表示，今次发行将筹集约2,000亿元人民币，将注入国有公司，包括国寿（2628）、人保（1339）及太平（966）。
报道指，这将是内地首次使用特别国债向保险公司注资，扩大了政府此前用于为大型国有银行注资的渠道。一位知情人士表示，该计划最早可能在第一季内宣布。
知情人士又表示，政府还计划向工行（1398）和农行（1288）注资3,000亿元人民币，延续去年类似的做法。
报道又引述知情人士指，这一提案标志著中国扩大使用特别国债来强化大型保险公司，它们预计将协助监管机构处理风险较高的小型同业，并加强这些公司在去年入市股票市场的资本。
