联储局新主席热门人言论被挖 近月忽转軚撑减息 学者批︰人选令人费解 或掀市场混乱

美国总统特朗普预告，将于今晚（30日）公布联储局主席人选。市场盛传前联储局理事、史丹福大学胡佛研究所研究员沃什（Kevin Warsh）是大热人选。据彭博引述消息报道，特朗普政府正准备让总统提名沃什出任下一任联储局主席。报道表示，沃什周四已造访白宫。据预测市场Polymarket数据显示，沃什获提名的机率已飙升至94%，远高于第二名、仅3%的贝莱德高层里德，以及第三名、机率仅2%的Judy Shelton。沃什过去被视为「鹰派」人物，曾主张用缩表控制通胀，有经济学者、Pagoda智库共同创办人及经济研究总监徐家健接受《星岛头条》访问时直言，选择沃什是「有趣且令人费解」，因特朗普一直希望联储局减息，如今却可能委任鹰派入主联储局，会令市场感到混乱。

沃什曾于2006年至2011年担任联储局理事，长期被视为「鹰派」人物，但近月他已「转軚」公开支持减息，与特朗普的立场一致。若沃什今年5月接替鲍威尔掌管联储局，有分析估计或将迎来数十年来最显著的政策转向。沃什去年5月在访谈中直言，通胀是联储局的责任，「通胀是一种选择」，主张通过「缩表」来换取低息空间，并明确表示联储局需要进行一场「复兴」而非「革命」。

批联储局「自满」酿恶性通胀

沃什在去年5月与胡佛研究所主持人Peter Robinson的对谈中，批评现行联储局体系。他驳斥，现届官员将通胀归咎于供应链或地缘政治的说法，坚持认为央行完全有能力决定价格水平，现时的通胀恶果正是联储局错误选择的代价。

他指出，联储局在「大稳健」（Great Moderation）时期后变得自满，误以为通胀已死，导致在2010年至2020年的非危机时期，维持过于庞大的资产负债表。「当你不断地这里印一万亿，那里印一万亿，这早晚会找上门来。」他认为，正是联储局未能在平稳期及时撤出量化宽松（QE），才导致在危机时需跨越更多红线，最终引发恶性通胀。

主张「实用货币主义」 缩表控制通胀

作为潜在的联储局掌门人，沃什提出，「如果我们让印钞机安静一点，利率其实可以更低。」这意味他倾向于通过缩减资产负债表来控制通胀，从而为降低名义利率创造空间。他称这种策略为「实用的货币主义」（Practical Monetarism），与特朗普政府希望降低借贷成本的诉求不谋而合。沃什主张联储局与财政部需达成明确分工，联储局专注管理利率，财政部负责财政帐户，解决债务利息过高问题，而非像过去界限模糊一样。

明言不需推倒重来 仅需「复兴」

市场担心沃什上任后会进行激进改革，他当时派定心丸，明确表示不需要「推倒重来」，而是要进行「复兴」。他比喻，「这就像修缮一座伟大的高尔夫球场，受过去启发，但不被过去束缚。」沃什对美国经济前景感到乐观，认为美国并非走向衰退，而是正处于一场由AI驱动的、类似列根时代的生产力繁荣前夕。他相信，只要政策回归理性，修复被破坏的机制，美国经济将展现出惊人的韧性。

对于沃什可能当选，Pagoda智库共同创办人及经济研究总监徐家健接受《星岛头条》访问时直言情况「有趣且令人费解」。他指出，如果市场觉得沃什是鸽派，债息应该跌。但目前债息息率反而上涨，代表市场仍觉得他会著重控制通胀、甚至狠心加息。然而，特朗普一直希望联储局减息，却委任一名鹰派人士，令市场感到混乱。

徐家健称，市场亦忧虑沃什上任存在不确定性，质疑其会否坚持以往的信念，认为通胀高就要加息，而非「转肽」配合减息，从而影响联储局独立性。

缩表换低息成效存疑 港息或受牵连

沃什主张以「缩表换减息」来控制通胀，徐家健认为这虽然是货币政策的一种方法，但效力始终不及直接减息显著。

至于对香港的影响，徐家健指虽然港股近期较受内地市况影响，但在联系汇率制度下，香港息口始终跟随美国走。若沃什上任后政策出现摇摆，或因政治因素令货币政策变得难以预测，这种不确定性将直接影响至香港的利率环境，影响楼市及企业借贷成本。尽管影响不及二三十年前的大，香港息口走势仍会有影响。

除此之外，市场更关注联储局独立性。近年特朗普对鲍威尔步步进逼，包括威胁将其解雇，甚至藉总部装修费用等问题施压。徐家健认为，若特朗普最终委任鹰派且想打击通胀的沃什，外界或会解读为双方已「倾掂数」，导致这种「特朗普因素」将为货币政策带来额外的不确定性。