鲍威尔寄语继任人远离政治：联储局若失独立性难挽回

美国联储局换届在即，随着特朗普入主白宫，市场正高度关注新任主席人选。现任主席鲍威尔周三在新闻发布会上，首次对继任人发出语重心长的劝诫。他强调，联储局主席必须维持绝对的独立性，坚决远离民选政治的旋涡。鲍威尔警告，一旦联储局失去独立地位，其在金融市场的信誉将极难修复，后果不堪设想。

忠告接班人靠实力争取国会认同 巩固专业权威

面对外界猜测纷纷，财政部长贝森特预料特朗普将在约一周内揭晓新主席人选。被问及对继任人的建议时，鲍威尔语气坚定地表示：「别参与民选政治，别被卷入其中。」他解释，联储局独立性的核心意义，在于确保货币政策的制定过程不受直接选举产生的官员所掌控。

鲍威尔指出，联储局在民主制度下的问责窗口是国会，而非任何单一行政机关。他直言，前往国会与公众交流并非「被动的负担」，而是必须积极履行、赢得民主合法性的「积极常规义务」。他叮嘱下任主席，必须靠自己争取国会监管机构的认可，从而巩固专业权威。

关税通胀预料年中消退 批美债路径不可持续

除了制度上的独立性，鲍威尔亦对当前的经济局势发表看法。针对特朗普政府的关税政策，他认为过去一年关税对物价的传导效应已接近完成。他预计，除非有新的重大关税上调，否则关税对商品价格的影响将在今年见顶并回落，相关通胀因素有望在2026年年中消退。他强调，关税仅属一次性的价格波动，并非引发长期通胀的成因。

不过，鲍威尔对美国财政现状深表忧虑。他明确指出，虽然目前的债务水平尚可维持，但美国整体的财政政策路径却「不可持续」。他呼吁当局必须采取行动改善长期财政前景，否则将埋下经济隐忧，但他拒绝将此问题与近期的市场波动挂钩。

坚信独立性对国家有益 望维持市场信誉

鲍威尔重申，联储局一直以来受益于独立运作，他并不认为联储局会轻易失去其独立性，但提醒这是维持经济稳定的基石。他强调，信誉一旦因政治干预而受损，将难以恢复。