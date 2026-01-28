「联储局线人」吁留意本周议息一个关键措辞 沃勒投票取向值得关注

有「联储局线人」之称的《华尔街日报》著名记者Nick Timiraos撰文指，美国联储局官员预计将在本周会议上暂停减息，将是自去年9月连续三次下调利率后首次「按兵不动」。Timiraos指出，联储局何时再次减息取决于两个情况，包括就业市场崩溃，或通胀令人信服地回落至2%。

本周或仅微调政策声明

自联储局去年12月议息会议报，上述两种情况均未出现，虽然就业增长大幅放缓，但失业率趋于稳定；通胀率则仍停滞在2.8%左右，高于2%目标。部分官员认为，若剔除关税影响，基本趋势更接近目标。

Timiraos预计，联储局本周三可能只会对政策声明作微小调整，并将基准利率维持在3.5%至3.75%区间，若官员保留考虑对利率进行「进一步调整」的措辞，即暗示局方未准备好释放长期暂停加息的讯号。

明言进一步减息门槛提高

Timiraos分析指，任何进一步减息的门槛已变高，去年12月的减息决定遭到两名官员反对，另有多人持保留意见，若要达成共识，需要更具说服力的通胀回落证据。

然而，官员对如何衡量这一进展存在分歧，鲍威尔在内的部分官员表示， 可以「看穿」关税影响，认为关税导致物价一次性上涨，基本通胀已近2%；而其他官员则更关注官方数据，预计上半年数据仍接近3%。

另一方面，美国司法部本月对联储局主席鲍威尔展开刑事调查，鲍威尔指控这是特朗普为满足减息而找借口。特朗普顾问亦暗示，即将公布继任人选，鲍威尔任期将于5月结束。

Timiraos预料，除了联储局理事米兰料对暂停减息表示异议外，理事鲍曼和沃勒亦被视为潜在支持减息的人选。其中，沃勒的投票受到特别审视，因他是特朗普心仪的接替人选之一，若他投票支持减息，虽与特朗普立场一致，但若与大多数人一起投票支持按兵不动，虽可以赢得声誉，却可能痛失主席位置。