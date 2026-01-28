Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「联储局线人」吁留意本周议息一个关键措辞 沃勒投票取向值得关注

宏观经济
更新时间：11:36 2026-01-28 HKT
发布时间：11:36 2026-01-28 HKT

有「联储局线人」之称的《华尔街日报》著名记者Nick Timiraos撰文指，美国联储局官员预计将在本周会议上暂停减息，将是自去年9月连续三次下调利率后首次「按兵不动」。Timiraos指出，联储局何时再次减息取决于两个情况，包括就业市场崩溃，或通胀令人信服地回落至2%。

本周或仅微调政策声明

自联储局去年12月议息会议报，上述两种情况均未出现，虽然就业增长大幅放缓，但失业率趋于稳定；通胀率则仍停滞在2.8%左右，高于2%目标。部分官员认为，若剔除关税影响，基本趋势更接近目标。

Timiraos预计，联储局本周三可能只会对政策声明作微小调整，并将基准利率维持在3.5%至3.75%区间，若官员保留考虑对利率进行「进一步调整」的措辞，即暗示局方未准备好释放长期暂停加息的讯号。

明言进一步减息门槛提高

Timiraos分析指，任何进一步减息的门槛已变高，去年12月的减息决定遭到两名官员反对，另有多人持保留意见，若要达成共识，需要更具说服力的通胀回落证据。

然而，官员对如何衡量这一进展存在分歧，鲍威尔在内的部分官员表示， 可以「看穿」关税影响，认为关税导致物价一次性上涨，基本通胀已近2%；而其他官员则更关注官方数据，预计上半年数据仍接近3%。

另一方面，美国司法部本月对联储局主席鲍威尔展开刑事调查，鲍威尔指控这是特朗普为满足减息而找借口。特朗普顾问亦暗示，即将公布继任人选，鲍威尔任期将于5月结束。

Timiraos预料，除了联储局理事米兰料对暂停减息表示异议外，理事鲍曼和沃勒亦被视为潜在支持减息的人选。其中，沃勒的投票受到特别审视，因他是特朗普心仪的接替人选之一，若他投票支持减息，虽与特朗普立场一致，但若与大多数人一起投票支持按兵不动，虽可以赢得声誉，却可能痛失主席位置。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
17小时前
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
18小时前
04:13
星岛申诉王 | 1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！
申诉热话
4小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
20小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
23小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
2026-01-27 12:28 HKT
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
15小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
15小时前
打工仔逆袭成「北上爆红KOL」 西DorSi最惨时刻户口近清零 走过疫情月入逾10万 
打工仔逆袭成「北上爆红KOL」 西DorSi最惨时刻户口近清零 走过疫情月入逾10万 
商业创科
6小时前