安联投资料美息率不变 更宽松政策无望 聚焦鲍威尔「反击」

宏观经济
更新时间：17:20 2026-01-27 HKT
发布时间：17:20 2026-01-27 HKT

美国联储局将于本港时间本周四（29日）凌晨公布议息结果前，安联投资公募市场首席投资总监Michael Krautzberger认为，针对联储局的法律攻击，令更积极宽松政策无望，基于经济与体制因素，预期联邦公开市场委员会将在即将召开的会议中维持政策利率不变。

安联投资预期，联邦基金利率目标区间将维持在3.5厘至3.75厘，符合市场定价与共识预测，除了鸽派理事Stephen Miran外，料获所有具投票权成员支持。

倾向减持较长年期美国国债

鉴于未更新《经济预测摘要》（Summary of Economic Projections）及点阵图，市场焦点将集中于联储局主席鲍威尔对近期行政部门干预联储局独立性的反击力度。

此外，美国政策环境利好经济增长，惟财政隐忧挥之不去，加上联储局独立性正逐步受到侵蚀，料将推高期限溢价，令较长年期美国国债收益率于2026年维持高位。在此宏观及政策环境下，继续倾向减持较长年期美国国债，并倾向做空美元兑其他G10 货币。

