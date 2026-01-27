内地去年规模以上工业企业利润按年增0.6% 扭转连续3年跌势

国统局公布，内地去年12月份规模以上工业企业利润按年增长5.3%，前值为跌13.1%；以2025年全年计，按年增长0.6%至7.4万亿元（人民币，下同），去年首11个月则按年升0.1%。

黑色金属冶炼和压延加工业利润增3倍

2025年规模以上工业企业中，国有控股企业利润按年下降3.9%；股份制企业利润按年下降0.1%；外商及港澳台投资企业利润按年增长4.2%；私营企业利润则与上年持平。

2025年主要行业利润中，黑色金属冶炼和压延加工业利润按年增3倍，有色金属冶炼和压延加工业增长22.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长19.5%，电力、热力生产和供应业增长13.9%，专用设备制造业增长5.7%，电气机械和器材制造业增长4.9%，通用设备制造业增长4.2%，农副食品加工业增长3.2%，汽车制造业增长0.6%。

此外，煤炭及其他燃料加工业比上年减亏，非金属矿物制品业下降1.7%，化学原料和化学制品制造业下降7.3%，纺织业下降12%，石油和天然气开采业下降18.7%，煤炭开采和洗选业下降41.8%。

国统局：续推动科技创新和产业创新

国统局工业司首席统计师于卫宁解读指出，2025年各部门加紧实施更积极有为宏观政策，加快推进新型工业化，推动工业经济稳定向好运行，全年工业企业利润扭转连续3年下降态势，其中装备制造业、高技术制造业等新动能支撑作用明显，传统产业利润结构持续优化，工业经济发展质效不断提升。

不过，外部环境变化影响逐步加深，工业转型升级存在阵痛，部分企业生产经营仍面临一定困难，下阶段要继续推动科技创新和产业创新深度融合，持续优化产业结构，加快培育新质生产力，推动工业企业效益持续改善。