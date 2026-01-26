Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金价仍具上涨动能 香港需全力推动黄金标准化建设

宏观经济
更新时间：19:01 2026-01-26 HKT
发布时间：19:01 2026-01-26 HKT

黄金价格升穿5000美元大关，在《环球视野– 黄金与贵金属交易》环节，世界黄金协会行政总裁泰达维表示，央行持续购金及地缘政治的影响，加之部分国家保险业监管调整，共同提振黄金需求。他认为，特朗普政府若实现高增长与温和通胀并存的局面，或对金价构成一定压力，但整体而言金价仍具上涨动能。

应全力推动标准化建设

谈及对香港黄金交易的建议，他提到，标准化是提升黄金市场吸引力的关键，香港市场正处于起步阶段，具备「白纸绘画」的独特优势，应全力推动标准化建设，降低交易门槛与资金成本，让香港成为黄金交易最简单的地区。

MKS PAMP SA行政总裁James Emmett补充道，数字化亦至关重要，应充分利用香港数字化框架推动市场创新，并加强风险管理能力建设，搭建标准化金融风险管理体系。

香港黄金发展有天时地利

汇丰（005）亚太区外汇固收交易部主管、香港资本市场及证券服务部主管黄子卓指，黄金在香港的发展已经「有了天时地利」，得天独厚的物流与区位优势，帮助香港成为连接内地与全球的黄金转运枢纽。他亦指，去年推出的零售级数字黄金产品大获成功，下一步计划英国市场拓展。

料6月将有多家企业推出黄金交易产品

中银香港（2388）全球市场总经理朱璟透露，东南亚地区是黄金业务的「潜力股」，泰国等市场的供需数据真实反映了需求，香港可通过强化结算服务与标准化建设，进一步拓宽市场基础。她透露，预计到今年6月底，将有多家企业推出黄金交易相关解决方案与产品，届时市场参与者可在香港完成实物黄金的交易、清算、交割与储存。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
9小时前
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
8小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
政情
10小时前
「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意
00:59
「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意
影视圈
5小时前
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
饮食
7小时前
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
20小时前
男子腹泻一年照大肠镜揭「元凶」是保温杯  6种饮品不宜盛载/只用清水冲洗大错特错
食用安全
6小时前