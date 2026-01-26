汇丰廖宜建倡优化北京跨境融资便利化试点政策 促进企业跨境融资

北京市政协十四届四次会议召开之际，北京市政协委员、汇丰亚洲及中东地区联席行政总裁廖宜建就促进企业跨境融资、加强国际投资及金融机构与政府投资基金项目库交流对接，以及推进城市河湖生态治理降本增效等议题提出了相关建议。

优化跨境融资便利化试点政策

廖宜建表示，近年北京市在提升跨境融资便利化方面取得了显著成效。从进一步提升跨境融资便利化试点政策的普惠性、外债额度的适配性，以及服务流程的数字化水平等方面来看，可以通过持续优化北京跨境融资便利化试点政策来更好地促进企业跨境融资。具体建议包括：

一）目前跨境融资便利化试点的核心准入标准为获得国家或北京市认定的高新技术企业、「专精特新」中小企业，或经科技部火炬中心认定的「科技型中小企业」。这样的资格认定标准相对单一，且集中在科创领域。建议考虑拓宽跨境融资便利化的试点准入标准，实行「普惠+定向」的策略。

二） 目前政策规定企业自主借用外债额度统一为1,000万美元，优质企业依托由中关村「创新积分制」的认定可提升至2,000万美元。建议采用更加灵活的额度管理措施，比如对于研发投入高的成长期企业，或相对成熟的企业，可以考虑适当扩大外债额度；对于成熟的跨国展业的企业，外债额度按照其所有者权益规模实施以年度为单位的动态管理等措施，以满足企业在各个发展阶段的融资需求。

三） 对于企业在办理跨境融资的登记、备案等业务时需要在多部门系统之间切换提交材料的情况，建议建立统一的资质互认机制，外管局、工信部、经信局、科委等相关部门实现高新技术、专精特新等资质的共享，这样企业就无需重复提交证明，从而能够缩短跨境融资的登记备案流程，更快地享受政策的便利。

加强国际投资与政府项目对接

对于加强国际投资与金融机构与北京市政府投资基金项目库交流对接， 廖宜建表示，自2023年以来，北京市相继设立了八只千亿级政府投资基金，并建立了由市经信局、科委共同管理的储备项目库，为基金筛选和推荐投资项目。为促进国际投资与金融机构能够持续、深度参与到北京市政府基金投资的项目中，需要进一步畅通基金、项目库与国际投资与金融机构的沟通渠道。

具体建议包括针对目前项目库仅面向企业申报的情况，建议由官方设立一个统一、定期更新的、面向投资机构的对外界面，一个分层授权、双语支持的官方指定的项目库信息平台，使国际资本可以全面了解库中的项目信息。同时，为了进一步提升项目库与国际资本交流的频率，建议在现有的中关村论坛、金融街论坛年会等年度会议的基础上，由市政府或基金管理人、项目库负责人牵头建立定期的交流机制，举办定期研讨会和网上路演，使国际资本能持续了解和跟踪地方产业侧重、政策连贯性、项目进展等信息。

推进河湖生态治理降本增效

此外，对于以生态方法推进北京城市河湖生态治理降本增效，廖宜建指出，城市河湖是北京建设国际一流和谐宜居之都的重要生态载体，承担著防洪排涝、水资源调配、生态涵养、景观休闲等多重功能，直接关系市民生活品质与首都生态安全。北京市河湖治理已取得显著成效，但仍面临一些深层次的挑战，需要进一步提高治理效果、实现可持续、成本可控的生态治理。

具体建议包括推广基于生态系统方法的水生态治理技术、完善河湖治理成效科学评估体系，以及构建「政府主导、社会参与、市场补充」的多元参与和共建共治机制。