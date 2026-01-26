陈茂波称国际形势分化 中国稳定具可预测性 香港越来越重要｜亚洲金融论坛

政府与贸发局合办的亚洲金融论坛举行，财政司司长陈茂波表示，国际形势日渐分化，各经济体正寻求新伙伴及替代市场，中国此时提供了较稳定与可预测性，香港亦将因此越来越重要。他指，在全球分化加剧之际，香港将继续保持开放，发挥「双向国际融资平台」及离岸人民币业务中心的角色。

各国正重新评估经济与安全

陈茂波指出，日前参与瑞士达沃斯举行的世界经济论坛，亲身感受到全球领袖之间，虽然在很多议题上意见分歧，但有一点几乎达成共识，「世界正变得越来越陌生。长期盟友有可能变成对手，在国家主权、领土完整、联合国的权威，支持国际秩序80年的根本原则被公然质疑。」

他称，各国正重新评估其经济与安全，不论在贸易、供应链或金融领域，都在寻求新伙伴及替代市场，此背景下，中国的角色显得尤为重要。他解释，中国去年GDP增长仍然达5%，中产对高品质需求上升，正欢迎外国产品与服务；而且目前中国正将战略重心放在科技进步上，并与产业创新深度融合，将带来投资机会。

香港成「双向国际融资平台」

陈茂波表示，香港的双门户角色，亦造就其成为「双向国际融资平台」，目前港股表现强劲，同时有超过400家公司在正筹备来港上市，当中很多是从事前沿科技与高端制造的内地企业，反映香港成全球投资者进入中国创新机遇的重要通道。

他又引述统计指出，港股的资金来源中，约50%来自国际机构投资者、25%来自内地北水，另外25%来自本地机构与散户，可同时接触中外资本。

陈茂波同时指出，当今美元正被「武器化」，人民币未来增长潜力巨大，包括更多内地企业出海，以及人民币资产吸引更多分散风险的资本。至于香港作为全球领先的离岸人民币业务中心，他称，正积极扩大人民币计价的投资与风险管理产品，提升市场流动性，协助推动人民币国际化进程。