亚投行称全球面临多重挑战 斯洛文尼亚财长吁「与其抱怨，不如行动」｜亚洲金融论坛

亚洲基础设施投资银行行长、董事会主席邹加怡表示，全球面临地缘政治紧张、价值链碎片化等多重挑战，基础设施、气候应对、数字建设等领域的投资供需缺口亟待弥补。另外，亚投行早前宣布将在香港设立新办公室，邹加怡指，香港作为国际金融中心，「多边银行要成为促变者」，亚投行助力将金融发展及资源调动，为香港的基础设施提供更多资金，通过高质量项目带动经济增长与税收增加，反哺进一步的基础设施投资。

斯洛文尼亚将发行第一只熊猫债

斯洛文尼亚副总理兼财政部长Klemen Boštjančič表示，过去一年世界没有变得更好而是更差，直言「与其抱怨，不如行动」，各国及地区应减少内部协调阻碍，为长期合作奠定基础。他强调，「规模小并非劣势」，中小经济体在全球金融格局中仍具独特价值，并透露将发行第一只熊猫债，在地缘政治危机中寻求机会。

土耳其财长：避免贸易「单向轨道」

土耳其财政部部长Mehmet Şimşek亦指，当前全球面临高波动性与保护主义挑战，以中国为首的亚洲经济体凭借规模与技术创新具备强大竞争力，但应避免贸易「单向轨道」。他以旅游业为例，指中国拥有庞大的市场潜力，通过促进人员往来与服务贸易互补，可有效缩小贸易差距。他又指，全球总债务占GDP比例高达311%，新兴市场更是超过230%，因此财政纪律与资源优化配置至关重要。

今年是亚开行扩大营运规模关键

亚洲开发银行副总裁（东亚、东南亚及太平洋地区）斯科特·莫里斯表示，今年是亚开行扩大营运规模的关键一年，不仅业务投放目标进一步提升，还将首次在土耳其开展新营运项目，回应多地区新增的发展需求。他又指，人工智能等技术创新也被视为香港金融中心现代化的重要驱动力，将助力香港在国际金融体系中进一步发挥作用。

财经事务及库务局局长许正宇总结道，马年将会是活动大年，象征敏捷与进取，呼应当前快速变革的全球格局。他指出，香港凭借「一国两制」优势及完善的金融生态，有望在跨区域资本流动、风险管理、绿色金融等领域持续发力，为全球经济复苏与发展注入新动能。