内地车企重塑全球市场 泰国市占率已逾90% 德国及加拿大成新增长窗口

面对国内汽车市场激烈价格战，「出海」已成为中国车企谋增长的策略。2025年中国汽车出口量突破700万辆，自2023年首次超越日本后，连续第三年稳居全球汽车出口第一；新能源汽车表现出口增速激增一倍。在日本车长期主导的泰国，中国电动车市占率已超过90%；在传统汽车强国德国，多个中国品牌销量实现数倍增长。近期德国、加拿大等市场相继放宽汽车进口限制与补贴门槛，为中国车企打开了重要的新增长窗口。在此背景下，中国汽车正以前所未有的规模与速度，加速重塑全球市场格局。

出口呈三大结构性突破

中国乘联会秘书长崔东树指出，2025年中国汽车出口除了数量增长迅猛，更呈现三大结构性突破：首先，市场分布趋向多元平衡。过去三年倚重俄罗斯的格局在2025年被打破。2025年首三季度，墨西哥以约41.1万辆成为中国汽车出口第一大市场，阿联酋以约36.8万辆紧随其后，俄罗斯则以约35.8万辆退居第三。崔东树分析，俄罗斯市场正处库存调整期，预期明年回升，但整体出口将持续向全球更多市场均衡发展。

其次，高端市场取得显著突破。中国品牌在欧洲主要市场的份额大幅提升。例如在英国，其市场占有率从去年同期的4.4%升至2025年第三季的9.8%；在德国、法国亦实现份额倍增。其中，比亚迪2025年在德国销量按年增长700%，而零跑汽车的增幅更高达近40倍。

第三，新能源汽车已成出口核心驱动力。2025年，中国汽车出口总量约709.8万辆，按年增长21.1%。其中，新能源汽车出口达261.5万辆，按年增长一倍。虽然全年来看燃油车仍占多数，但新能源车的占比正快速追赶。至2025年11月，当月出口的81万辆汽车中，纯电动与插电混动车型合计占比已达43%，几乎与燃油车的40%占比持平。

「海外生产、海外销售」成新模式

京东集团副总裁兼首席经济学家沈建光判断，受惠于科技创新及产业链突破所带来的成本优势，未来新能源汽车出口预计将维持良好增长势头。事实上，从产能布局、营销投入到供应链协同，可以看到中国汽车品牌正以前所未有的规模与决心，系统性地拓展海外市场。

产能层面，多间主要车企在海外规划了庞大产能：奇瑞汽车超过200万辆、比亚迪逾180万辆、吉利汽车逾92万辆、长城汽车逾60万辆、长安汽车亦达86万辆以上。综合估算，中国汽车产业在海外布局的总产能已逼近千万辆水平。这意味著「海外生产、海外销售」将取代单纯的整车出口，成为未来的主流模式。

营销预算层面，据业内人士透露，东风、广汽及小鹏2025年的海外营销费用均实现翻倍增长。会展承办商笔克远东亦证实，其东南亚业务连续两年快速增长，主要客户正是拓展海外市场的中国车企。

产业链协同层面，以泰国为例，随著比亚迪、长城等逾20个中国品牌落地，中创新航、国轩高科等动力电池企业相继建厂，投资逾300亿泰铢（约75亿港元）。同样的模式在欧洲复制：比亚迪在匈牙利设厂后，宁德时代、亿纬锂能随即进驻，后者更计划建设欧洲最大电池基地。随后，隔膜、正极材料等上游企业也跟进投资，形成完整的产业协同网络。

在中国电动车的强势竞争下，传统巨头正面临日益加剧的压力。普华永道数据显示，2025年上半年在东南亚六大主要市场中，以丰田为首的日系车厂市占率，已从2010年代平均约77%的高位，下滑至62%。

业界忧「内卷」蔓延至海外

然而，在蓬勃势头背后，隐患亦开始显现。随著多间中国品牌在东南亚、日本等市场发动价格攻势，业内担忧「内卷」现象正蔓延至海外。日经新闻9月份报道，比亚迪在日本将电动车售价下调最高达117万日圆（约5.67万元人民币），小型车海豚一跃成为当地最便宜电动车品牌。

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔直指，海外「内卷」逻辑与国内同源：当产品滞销时，车企往往选择降价清库存，引发恶性循环。

他分析，除少数高端新能源车型如蔚来及比亚迪部分欧洲售价达国内三倍的车款外，中国汽车在海外总体仍走低价路线，品牌溢价能力薄弱。面对这一困局，张翔提出建立「出口配额」机制，通过核定每家车企年度出口上限，从源头遏止无序竞争。「若继续放任所有企业自由出海，价格战将不可避免重创整体行业利润。」