金价突破5100美元再破顶 或涉所谓「贬值交易」 专家：目前市场投机性强

宏观经济
更新时间：16:30 2026-01-26 HKT
发布时间：09:23 2026-01-26 HKT

地缘政治紧张局势持续，金价银价持续受捧，其中现货金价曾突破5,100美元大关，高见5,111美元，再创历史新高；现货银价亦曾升逾6%，高见109.81美元。有外媒报道指出，金价急升的原因是所谓的「贬值交易」，即投资者抛售货币和国债，而上周日本国债遭市场大规模抛售，正是投资者拒绝巨额财政支出的最新例证；同时，特朗普政府一系列举动如攻击联储局、威胁吞并格陵兰及军事干预委内瑞拉等，也令市场感到恐慌，导致黄金的避险吸引力从未像现在这样强烈。不过，鉴于金价升幅不少，亦有专家指金价高位回调风险大。

高追黄金需保持谨慎

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，虽然中期看好黄金，但黄金市场投机性较强，涨幅过大后必然需要调整，现水平投资者高追有风险，一旦金价回调，或急跌数百美元，建议投资者高追黄金或其他贵金属及相关股份需保持谨慎。

地缘政治比任何时候都紧张

另有媒体报道指出，Asset Strategies International总裁兼首席营运官Rich Checkan表示，「在某个时候，我们会看到金价回调」，但不认为本周会出现这种情况，因为地缘政治比以往任何时候都更加紧张，而且市场对联储局政治影响力的担忧依然存在。

没证据表明买家已结束买金

Forex.com高级市场策略师James Stanley亦看好金价，认为5,000美元水平可能会减缓上升速度，甚至带来回调，但仍然没有证据表明买家已经结束买金，而黄金在回调时对4,900美元的反应方式亦反映，金价可能还有更多上涨空间。

美元走软仍是金价上涨动力

SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski则表示，对未来一周金价持中性态度，预计支撑黄金上涨的最大推动力可能仍然是美元的持续走软，而格陵兰等短期因素亦将提供额外推动力。

白银目标价最高达150美元

此外，Solomon Global董事总经理Paul Williams认为，白银的上涨势头将继续受到持续的工业需求、不断增长的散户投资者兴趣、避险吸引力，以及不断增加的结构性供应赤字所推动。他又指，由于金价对许多人来说遥不可及，白银已成为一种接触贵金属繁荣的便捷方式，2026年潜在目标更达120美元。不过，考虑到白银波动性，他亦提醒白银价格很容易在一天内波动10%。

MarketGauge首席市场策略师Michele Schneider则表示，已经获利了结了一半的仓位，但认为白银有潜力达到每盎司150美元。

