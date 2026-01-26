Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金价突破5060美元再破顶 银价升逾4% 专家：目前市场投机性强

宏观经济
更新时间：09:23 2026-01-26 HKT
发布时间：09:23 2026-01-26 HKT

地缘政治紧张局势持续，金价银价持续受捧，其中现货金价今早突破5,000美元大关，曾高见5066美元，再创历史新高；现货银价更升逾4%，高见107.94美元。不过，有分析指金价高位回调风险大。

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，虽然中期看好黄金，但黄金市场投机性较强，涨幅过大后必然需要调整，现水平投资者高追有风险，一旦金价回调，或急跌数百美元，建议投资者高追黄金或其他贵金属及相关股份需保持谨慎。

相关文章：金价癫升 再入场要换心态｜唐牛

