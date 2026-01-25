Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新加坡拟投入逾60亿拓AI研究 避免本国行业落后浪潮

宏观经济
更新时间：17:23 2026-01-25 HKT
发布时间：17:23 2026-01-25 HKT

新加坡政府周六（24日）宣布，将于未来5年内投入超过10亿新加坡元（约60.5亿港元）用于公共人工智能（AI）研究，以加快发展目前由美国和中国企业主导的AI行业。

越来越多国家竞相发展AI

据外媒报道，新加坡数字发展及新闻部长杨莉明周六在当地一场行业活动上发表演说时表示，政府寄望这项投资能巩固新加坡作为AI研究中心的地位，而这笔投资将用于建立研究中心、提升AI能力及培养国家人才储备。

报道提到，越来越多国家正竞相发展AI，以避免本国行业或劳工在AI浪潮中落后，其中韩国正举办一场赛事以支持本土AI发展，沙地阿拉伯和阿联酋亦利用其雄厚财力购买先进的计算基础设施，并资助如「猎鹰」（Falcon）之类的本土AI计划。此外，日本、加拿大和印度等国家也在制定各自的AI策略及提升自身能力。

