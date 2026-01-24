日圆单日急升1.7% 兑港元重上5算 市场疑美日欲干预汇市

日圆上演自8月以来最大单日涨幅，美元兑日圆涨幅达1.7%，曾报155.63日元，每百日圆兑港元重上5算，市场猜测日本当局或准备进行干预，以阻止圆汇下跌。

日圆第一波上升出现在欧市早盘，先升至157水平，及至美股午盘时段，日圆迎来第二波猛烈拉升，升至155.63。

传纽约联储准备协助干预

据彭博报道，美国交易时段的跳涨发生在交易员报告，纽约联邦储备银行致电金融机构询问日圆汇率之际。华尔街将其视为该银行正在准备协助日本官员直接干预货币市场以支撑日圆的迹象。

曾在前总统奥巴马政府担任经济顾问委员会主席的哈佛大学经济学教授Jason Furman表示，「美国当局和日本当局似乎都对日圆的当前汇价不满意，每个人都在紧张地等待某些将改变局面的事情。」

日本央行周五政策会议维持基准利率不变，此前日本政府债券市场经历动荡一周，日本40年期国债收益率曾升至自发行以来的最高水平，原因是对首相高市早苗政府大幅提升财政支出和通胀上升的担忧。财务大臣片山臯月近日表示，以高度的紧迫感关注汇市动态，「时刻保持紧迫关注」。

