经济压力沉重 内地「入赘」成风 不乏年薪百万男 冀与女方「强强联手」

内地结婚成本高企，多地政府为提振结婚率，向新婚夫妇发放结婚消费券，以刺激「甜蜜经济」。而在长三角地区的杭州萧山，「招赘婿（上门女婿）」这种特别的婚恋模式逐渐形成规模化市场。据金点子婚介所负责人李继延透露，每天都能接到20至30通咨询「入赘」的电话，其中不乏硕士及博士学历、年薪百万的高材生。他指出，部分自身条件较好的男性出于「强强联手」的出发点报名，至于部分因近年经济下行而想「走捷径」的，一开始就会被他拒之门外。

分析指出，「赘婿市场」的兴起，实质上是中国区域经济发展差异、都市高生活成本与传统婚嫁文化碰撞下的产物，既反映了部分人在经济压力下的务实选择，亦对当地住房市场构成挑战。

「招赘婿」作为金点子婚介所的业务之一，李继延从业至今已在当地促成逾千对家庭，目前单方介绍费为1.5万元。他介绍称，按照当地的婚嫁习俗，一场婚礼「没有几百万办不下来」，而「赘婿」与传统婚嫁中男方承担彩礼、房车等压力的模式完全相反。他进一步提到，在男方入赘的情况下，不仅毋须准备房、车及彩礼，女方家庭反而会给男方约10多万礼金，而第一个孩子大多需随母姓，到现代则更趋向弹性化与平等化。

与拆迁赔偿紧密联系

事实上，「赘婿」在当地亦与拆迁赔偿紧密联系在一起，萧山地区更曾将「入赘条件」写入拆迁条例。李继延解释，过去多一位上门女婿，家庭可多获得70平方米的安置房面积，「多一个人就多成百万的真金白银」。他进一步指出，萧山曾位列全国百强经济区第五，21世纪初的城镇化拆迁造就部分居民「一夜暴富」，加上独生子女政策严格实施，不少父母需要女儿继续操持家中产业，亦不愿女儿外嫁，因而逐渐形成这一社会现象。

李继延指出，「绝大多数男性选择入赘，还是逼于经济压力」，称目前手上有30多名符合条件男性等待匹配，其中8成拥有大学学历，大多以外地男性为主。他直言，「买了房还得做30年房奴，万一失业，房贷怎么还？小孩怎么养？」李更透露，有不少大学毕业就想「走捷径」的男生被其劝退，他有自己把关流程，除基础证件审核外，更会查看支付宝的「芝麻信用分」，以评估其财务状况与还款记录。

这一点在数据中亦得到印证，尽管近年来楼市屡下滑，但在一线及新一线城市，购房依然是许多年轻人难以独力跨越的门槛。据贝壳研究院数据显示，去年30岁以下购房者的比例跌至25.3%，尤其是25岁及以下的购房者，在2017年占比为10.6%，2025年该占比仅有4.9%，越来越多的年轻人选择不买房或者不著急买房。

中小户型楼盘或滞销

经济学家宋清辉表示，随着就业市场竞争加剧，单靠个人奋斗实现「安家梦」难度增加，因此婚姻的「避风港」属性被进一步放大，同时Z世代及之后的年轻人更注重个人生活质量和精神自由，对于「入赘」这种传统意义上「丢面子」行为，包容度亦显著提升，预计这种模式或将一线城市及经济发达的省会城市，形成一个稳定的、半公开的婚姻细分市场。

另外，婚恋观念的改变，或对当地住房市场产生影响，宋清辉指出，当前年轻人对「婚房」的执念正进一步消退，以往「无房不婚」带来的紧逼性或会被类似的选项所对冲，此举或可能导致部分主打「婚房概念」的中小户型楼盘出现滞销。