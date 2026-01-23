人民币中间价报6.99 逾2年半首破7 「去美元化」持续 人币占全球央行储备料升至10%

人民币兑美元中间价今早报6.9929，是2023年5月17日以来首次低于7的水平，或意味内地有意允许人民币进一步升值。

离岸人民币曾兑6.9533美元，为超过2年来最强，最新报6.9601，在岸价报6.9635。

澳新料农历新年效应进一步推升

分析指，人民币走强有助于缓解中国与贸易伙伴之间的贸易紧张关系，同时增强中国资产的吸引力。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，今早的人民币中间价「发出了当局仍乐于见到人民币进一步升值的强烈讯号，并愿意在美元走弱的情况下接受货币进一步上涨。」他又指，随著农历新年的季节效应，未来几周或会看到美元兑人民币朝著6.9方向发展。

纽约梅隆：驳斥7是不可逾越界限

纽约梅隆银行高级亚太市场策略师Wee Khoon Chong表示，今日的中间价「在我们看来意义重大，驳斥了市场上关于7是不可逾越界限的某些说法。」他指，中国资产持续流入和国内情绪的韧性，对人民币未来发展是积极的。

另一方面，瑞银预期，随著投资者对美国政策的担忧加剧，而增加投资组合的多元化，中国可能会从中受益，预期人民币在全球央行外汇储备中的配置，可能在中期内上升至10%。

瑞银：更多资金从美国市场流出

瑞银全球主权市场策略主管Massimiliano Castelli受访时表示，如果涉及美国的紧张局势加剧，包括美国国债市场压力增大，以及特朗普对联储局的攻击、削弱美国信誉，人民币在全球央行外汇储备中的配置目标可能在中期内上升至10%。他说：「此时对中国来说是一个机会，因为特朗普最近的政治举措加速了对美元多元化的需求。」

去年瑞银调查的约40间央行，平均长期人民币配置目标约为6%。而国际货币基金组织(IMF)最新数据显示，截至2025年9月，人民币占全球央行储备的1.9%。

Castelli指出，美元的一些优势，如流动性市场、可信的央行、地缘政治影响力和财政稳定性，已经受到当前政策的压力，如果出现更多干扰，「你将开始看到更多资金从美国市场流出，这就是中国和欧洲机会所在。」

他又相信，在宽松政策以及投资者对人工智能和高价值制造业兴趣增加的支持下，今年中国股票也将迎来更多资金流入。「我们正处于大型机构投资者对中国重新兴趣的新阶段的开始。」