Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普称鲍威尔如果留任联储局理事会 「不会非常高兴」

宏观经济
更新时间：09:43 2026-01-22 HKT
发布时间：09:43 2026-01-22 HKT

美国总统特朗普过往一再批评联储局主席鲍威尔，最新又暗示鲍威尔如果在主席任期结束后继续留任联储局理事会，将不会「非常高兴」。

据外媒报道，特朗普在瑞士达沃斯采访中被问到鲍威尔是否可能在主席任期结束后继续担任联储局理事至2028年时，警告称「如果这种情况发生，我认为他的日子不会好过」。

报道提到，特朗普政府早前加大了对鲍威尔的打压，鲍威尔将可能面对联储局总部大楼翻新工程的刑事调查，其后鲍威尔强烈反对有关调查，谴责是「政治施压」，并引发了外界猜测，他可能会在5月任期结束后继续留任联储局理事会。

新主席候选人范围明显收窄

另一方面，特朗普历时数月寻找新任联储局主席的进程似乎接近尾声，他于周三表示候选人范围已明显收窄。虽然目前外界普遍认为会是「四人竞争」，但特朗普表示「我想说联储局主席候选人已经缩减到3位，不对，是2位，而且我或许可以告诉你，在我心里可能已经只剩下1位了」。

哈西特一度被视为下任联储局主席人选的大热门，但特朗普上周表示担忧哈西特调任联储局后，可能会削弱政府在经济政策上的重要发声。他周三亦重申了这一看法，表示「我其实更愿意让他留在现在的位置上」。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
3小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
13小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
16小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
20小时前
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
政情
11小时前
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
10小时前
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
影视圈
11小时前
格陵兰之争｜特朗普：与北约达成协议框架 撤回欧洲关税威胁
格陵兰之争｜特朗普：与北约达成协议框架 撤回欧洲关税威胁
即时国际
1小时前
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
格陵兰之争｜特朗普多次将格陵兰误称冰岛 称美国将永久参与格岛矿产权益
即时国际
3小时前