特朗普称鲍威尔如果留任联储局理事会 「不会非常高兴」

美国总统特朗普过往一再批评联储局主席鲍威尔，最新又暗示鲍威尔如果在主席任期结束后继续留任联储局理事会，将不会「非常高兴」。

据外媒报道，特朗普在瑞士达沃斯采访中被问到鲍威尔是否可能在主席任期结束后继续担任联储局理事至2028年时，警告称「如果这种情况发生，我认为他的日子不会好过」。

报道提到，特朗普政府早前加大了对鲍威尔的打压，鲍威尔将可能面对联储局总部大楼翻新工程的刑事调查，其后鲍威尔强烈反对有关调查，谴责是「政治施压」，并引发了外界猜测，他可能会在5月任期结束后继续留任联储局理事会。

新主席候选人范围明显收窄

另一方面，特朗普历时数月寻找新任联储局主席的进程似乎接近尾声，他于周三表示候选人范围已明显收窄。虽然目前外界普遍认为会是「四人竞争」，但特朗普表示「我想说联储局主席候选人已经缩减到3位，不对，是2位，而且我或许可以告诉你，在我心里可能已经只剩下1位了」。

哈西特一度被视为下任联储局主席人选的大热门，但特朗普上周表示担忧哈西特调任联储局后，可能会削弱政府在经济政策上的重要发声。他周三亦重申了这一看法，表示「我其实更愿意让他留在现在的位置上」。

