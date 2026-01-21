内地住房部着力稳定楼市 支持房企合理融资及居民住房需求

内地住房城乡建设部长倪虹接受《央视新闻》采访时表示，今年将着力稳定房地产市场，继续因城施策及精准施策，发挥好房地产融资「白名单」制度的作用，支持房企合理的融资需求、支持居民刚性和改善性住房需求，下一步重点在于有秩序地建构房地产开发、融资、销售等基础性制度。

推行现房销售 实现「所见即所得」

他又指，在房地产开发上，做实项目公司制；在房地产融资上，推行主办银行制；在商品房销售上，要推行现房销售制，实现「所见即所得」。

都市更新要重点做好三件事

被问到都市更新方面的工作重点时，他指重点是做好三件事，一是持续推动城镇老旧小区的改造，去消除安全隐患，改善居住条件和生活环境；二是全面推动完整社区营造，着眼于便民、利民、安民，着力补上公共服务的短板；第三则是开展城市小微型公共空间的改造，增加群众身边的社区公园及口袋公园。

此外，对于今年「好房子」从老百姓的感受会有哪些不一样，他指第一要有好标准、第二要有好设计、第三要有好材料、第四要有好的建造方法，以及第五要有好的运维服务，才是真正的「好」。他续指，大家很关注的层高，现在从2米8提高到不低于3米，楼房4层以上就要加装电梯；还有对房子隔音、在电梯里手机不能断信号等等，都有了安排。

