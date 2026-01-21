金管局称银行界推《长者友善银行服务指引》 需18个月内落实53项措施

金管局与银行公会今日宣布，银行业界将落实《长者友善银行服务指引》及《无障碍银行服务实务指引（第二版）》，以加强对长者及残疾人士使用银行服务的支援。根据指引，金管局要求所有银行在18个月内全面落实共53项具体建议措施。

应对人口老化 银发经济成重点

香港正步入高龄化社会，政府统计处预测，65岁或以上人口将由2023年的约164万，大幅上升至2043年的约267万，占总人口比例将由约23%增至约35%。面对银发人口急速增长，金管局指出，银行在推进数码化的同时，如何提供公平而有保障的服务，已成重要课题。

新指引以「S.E.N.I.O.R.S +」八项主要原则为框架，旨在「由内至外」全面提升长者友善服务。八项原则涵盖电子服务支援、基本服务便利性、实体银行设施分布、授权资讯透明度、教育推广、员工培训、客户沟通及保障，以及长者友善服务环境。

在具体措施方面，指引要求银行完善内部服务流程与外部社区沟通。例如，银行需为长者提供操作简便的流动理财应用程式、制作应用手册或语音教学影片，并举办数码教育活动。在实体服务层面，银行应评估长者密集地区的需求和影响，尽力维持或加强实体银行设施，并提供便利的自动柜员机选址。

分阶段落实 金管局将跟进进度

金管局已发出通告，要求银行于18个月内全面落实所有措施。考虑到部分措施涉及系统改动，银行应在《指引》发出后的六个月内，优先处理较易执行的项目，其余措施分阶段执行。金管局表示，将在日常监管工作中跟进银行落实《长者友善银行服务指引》的进度，并继续与业界合作推动普及金融。

金管局同时公布了更新版的《无障碍银行服务实务指引》，进一步加强针对肢体伤残、视障或听障客户，以及长者的无障碍措施，范围涵盖分行环境、自助设施、电子渠道及员工培训。