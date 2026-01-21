特朗普吞并格陵兰惹连锁反应 不只一间退休基金抛售美债 瑞银警告是「危险赌注」

美国总统特朗普威胁吞并格陵兰，同时引爆欧美关税战阴霾，令美股、美元及美债出现「三杀」，其中以美债遭抛售影响最令人担忧。丹麦退休基金AkademikerPension已明言将退出美国国债市场，并计划月底前出售其持有约1亿美元（约7.8亿港元）美债，以加入其他丹麦退休基金「抛售美国」的行列。不过，瑞银行政总裁Sergio Ermotti警告，投资者若抛售美国资产和美元，是一个「相当危险的赌注」。美国财长贝森特则试图淡化影响，并将美债下跌归因于日本债市的「溢出效应」。

称主要忧虑美国债务危机

综合媒体报道，丹麦退休基金AkademikerPension投资主管Anders Schelde表示，退出美国国债市场的决定是出于对美国债务危机忧虑，并直言美国基本上已不再是良好的信用对象，其财政状况长远不具备永续性。他提到，美国政府数十年来过度支出，导致债务不断膨胀，其中去年预算缺口高达1.78万亿美元，比2024财年预算缺口高出2%。

同时，Anders Schelde承认，特朗普扬言要接管格陵兰，亦是促使基金撤出美债市场的众多原因之一。他在一份声明中提到，「这与美国和欧洲之间持续存在的裂痕没有直接关系，但这当然并没有使做出这一决定变得更加困难」。

不只一间退休基金抛售美债

AkademikerPension是一个为学术人员管理约250亿美元（约1,950亿港元）储蓄的基金，截至去年底持有约1亿美元美国国债，虽然占整体美债市场比例不多，但在目前政治背景下，清仓美债具有重大象征意义。德银早前已在一份报告中提出，欧洲基金经理可能拿资本当做武器，作为欧盟反击特朗普持续威胁的一种手段。

除了AkademikerPension外，丹麦教师养老基金Laerernes Pension在格陵兰争议爆发前，亦已大幅削减美债仓位；丹麦最大养老与保险机构之一的PFA Pension，目前管理约1,200亿美元资产，最近也减持美债；另一丹麦退休基金Paedagogernes Pension本周亦表示，沽出美债后将停止推出针对美国非流动性资产的新投资策略。

事实上，穆迪评级去年5月已将美国的主权信用评级从「AAA」下调至「AA1」，理由是预算赤字及以高利率展期债务相关的高额成本。值得留意的是，标普全球及惠誉早于2011年及2023年已将美国剔除「AAA」行列，即美国已完全失去「AAA」评级。

瑞银力撑美国是最强大经济体

另一方面，瑞银行政总裁Sergio Ermotti周二在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛期间接受采访时表示，投资者若抛售美国资产和美元是一个「相当危险的赌注」，认为「将配置完全转移出美国是不可能的」，又指美国是世界上最强大的经济体，通过经济中财富的持续创造和创新，美国市场始终是瑞银关注的重点。报道提到，瑞银作为全球最大的财富管理机构之一，横跨美国市场与欧洲投资业务，资产规模接近7万亿美元。

贝森特归因日本债市「溢出效应」

美国方面，财长贝森特试图淡化外界对特朗普在格陵兰问题上威胁欧洲国家的忧虑，并将美债周二下跌归因于日本债市的「溢出效应」。此前，贝森特亦强烈驳斥欧洲将透过抛售美债进行报复的传闻，并表示相信各国领袖不会让局势升级，事情最终会有一个非常好的结果。

事实上，日本规模高达7.6万亿美元的国债市场周二重挫，被多位市场人士形容为「近年最混乱」的一个交易时段，当中原因包括当日稍一场反应冷淡的20年期日本国债标售，以及投资者对日本财政前景的忧虑，甚至将情况比喻为2022年英国前首相卓慧思（Liz Truss）推出未有财政支持的减税方案，导致英国债市剧烈动荡并最终下台的情境。

