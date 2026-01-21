欧央行行长称特朗普关税令「不确定性又回来了」 美欧信任正受破坏

据彭博报道，欧洲央行行长拉加德表示，由于特朗普最新的关税威胁，不确定性已再次出现。她在达沃斯世界经济论坛向传媒表示，美欧之间的信任正受到破坏，并指两地企业正试图搞清新关税措施的连锁反应。

不确定性比关税本身更重要

拉加德指出，「比关税本身更重要的是，我们再次看到日益加剧的不确定性——不确定性又回来了」。她更把这些威胁形容为「我们以前看过的一部电影」。

不过，她强调美欧之间的贸易联系「非常紧密」，又指「危及这一点，质疑这一点，不利于良好的商业政策」，美国企业应该像欧洲企业一样，认真思考这个问题。

或影响对通胀和经济乐观预期

报道提到，特朗普可能对欧洲国家采取的行动，可能会挑战欧洲央行对未来几年通胀和经济活动的乐观预期。尽管欧元区迄今已证明其能够抵御日益高涨的保护主义，但官员们一直强调风险仍然很高。

事实上，欧洲央行自6月以来一直维持利率不变，投资者和经济学家目前均预计该行不会有进一步行动。法国央行行长Francois Villeroy de Galhau早前接受采访时亦指，任何新关税都须进行评估，但其预计其对价格影响「有限」。