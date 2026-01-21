特朗普自称妻子赞他是巴菲特般金融天才 「现在她更爱我了」

美股三大指数周二急跌之际，美国总统特朗普却在白宫一场新闻发布会上向记者展示其「政绩册」，列举了其重返白宫一年来的「365项胜利」。特朗普更提到，「我妻子认为我是像巴菲特那样的金融天才。她过去总批评我不够懂理财，但现在她更爱我了」。

预言美国不再出现贸易逆差

特朗普表示，国际企业正离开其他国家前来美国投资，并预言美国明年将不再出现贸易逆差、第一季GDP增长率将超过5%。他特别强调了市场表现，并表示「过去12个月，股市创下了52次历史新高」。