特朗普自称妻子赞他是巴菲特般金融天才 「现在她更爱我了」
更新时间：09:48 2026-01-21 HKT
发布时间：09:48 2026-01-21 HKT
发布时间：09:48 2026-01-21 HKT
美股三大指数周二急跌之际，美国总统特朗普却在白宫一场新闻发布会上向记者展示其「政绩册」，列举了其重返白宫一年来的「365项胜利」。特朗普更提到，「我妻子认为我是像巴菲特那样的金融天才。她过去总批评我不够懂理财，但现在她更爱我了」。
预言美国不再出现贸易逆差
特朗普表示，国际企业正离开其他国家前来美国投资，并预言美国明年将不再出现贸易逆差、第一季GDP增长率将超过5%。他特别强调了市场表现，并表示「过去12个月，股市创下了52次历史新高」。
最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
2026-01-19 10:25 HKT
钱大妈蚀钱够胆申上市｜曾智华
2026-01-20 11:08 HKT