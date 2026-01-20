美财长驳斥欧洲抛美债传闻 吁对格陵兰风波冷静 称各国不会让局势升级

美国财政部长贝森特周二（20日）呼吁盟友遵守贸易协定，并强烈驳斥欧洲将透过抛售美债进行报复的传闻。他相信，各国领袖不会让局势升级，事情最终会有一个非常好的结果。

忧再现去年4月恐慌

面对格陵兰收购案引发的外交风波，贝森特将目前的骚动比作去年4月特朗普宣布实施广泛关税时市场出现的「歇斯底里」。他指出，这与去年4月2日听到的「歇斯底里」一样，当时出现恐慌，「但我现在呼吁大家坐下来，深呼吸，让事情顺其自然发展。」

贝森特强调，格陵兰问题与其他贸易协议不同，呼吁各国遵守既定的贸易协定以维持确定性。他又重申，美国对北约的承诺是毋庸置疑的，但这并不代表美国不能对格陵兰的未来存在分歧。

传欧洲或抛售美债 作为反制

早前，法国总统马克龙曾提及启动欧盟的反胁迫工具来反击美国，虽然德国总理默茨试图淡化有关想法，但市场仍流传欧洲可能抛售美债作为反制措施。对于欧洲可能出售美债的传闻，贝森特形容，有关猜测是「错误叙事」。

