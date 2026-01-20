人民币料逐步升值 瑞士百达：无助放缓现时低通胀环境

瑞士百达资产管理新兴市场企业债券联席主管杨孝强表示，该行认为长远而言，人民币将会逐步升值，而非显著的升幅，因为如果人民币大幅升值，对抵御当前的低通胀环境并无太大帮助。而宏观经济背景、稳健的出口及中国经济增长4%至5%，有助支撑人民币升值。

中港股吼AI应用开发

至于中港股票配置方面，瑞士百达资产管理亚洲多元资产投资主管黄思远表示，中国专注于AI应用开发，这些企业不追求成为顶尖公司，而是追求价格合理且拥有使用者基础，故公司亦会著重于此，以及拥有知识产权（IP）的公司，其可以利用这些知识产权，创造更多内容。他提及，中国投资者的资产配置变化，由以往投资房地产，转为购买债券和财富管理产品，而现时可能开始投资更多股票或保险产品。因此，不论是资本市场或一些保险产品，如果能够从中受益，都是公司感兴趣的领域，另会配置黄金、铜等金属行业。

市场对CB兴趣仍强劲

去年很多科企发行可转换债券（CB），近期开始有中国矿企跟随。杨孝强指出，去年CB市场的表现好，又认为市场对CB的兴趣仍强劲，此得益于市场对中港股市的强劲信心，以及CB已引起更多传统收益型投资组合经理等关注，因为自中国高收益房地产市场退出以来，来自中国的高收益债券发行减少，而CB的典型投资者基础以对冲基金、CB基金等为主。他提醒，若果股市波动，或会影响CB市场。