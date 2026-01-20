Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地财政政策「送大礼」 延长个人消费贷款贴息 实施民间投资专案担保

宏观经济
更新时间：13:37 2026-01-20 HKT
发布时间：13:37 2026-01-20 HKT

据内媒报道，内地财政部等四部门发布《关于优化实施服务业经营主体贷款贴息政策的通知》，包括延长服务业经营主体贷款贴息政策实施期限至今年12月31日，而去年3月16日至12月31日期间发放的贷款按《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》等相关规定执行。政策到期后，可视情况研究延长政策实施期限。

提高服务业经营主体贷款贴息上限

通知提到，提高服务业经营主体贷款贴息上限，单户可享有贴息的2026年新发放贷款规模最高可达1,000万元（人民币，下同），贴息期限不超过1年，年贴息比例为1个百分点，贴息资金由中央财政及省级财政分别依90%及10%承担。

扩大支援领域至数位、绿色及零售

通知又要求，扩大支援领域，在餐饮住宿、健康、养老、托育、家事、文化娱乐、旅游、体育8类消费领域基础上，将数位、绿色、零售3类消费领域纳入政策支持。

提高个人消费贷款财政贴息标准

同时，提高个人消费贷款财政贴息标准，取消单笔消费贴息金额上限500元的要求，取消每名借款人在一家经办机构可享5万元以下累计消费贴息上限1000元的要求，维持每位借款人在一家经办机构可享有累计消费贴息上限每年3000元的要求不变。

实施民间投资专案担保计划

此外，实施民间投资专案担保计划，专案担保计划额度5,000亿元，分两年实施；以及明确对今年起发放给中小微民营企业的符合资格的固定资产贷款给予财政贴息，每年贴息1.5个百分点，最长贴息2年。

