高市早苗倘胜选 势令日圆受压 每百兑港元报「4.9算」 周五迎央行议息

日本首相高市早苗正式宣布，将于本周五（23日）解散众议院，并提前于2月8日举行大选。有分析认为，若高市早苗率领自民党在国会获得压倒性的多数，使其能推动大规模开支的刺激经济政策，将令日圆汇价受压。此外，日本央行本周五亦会公布最新利率决策，虽然市场普遍认为维持利率不变，但若央行行长植田和男措辞稍有不慎，可能引发日圆大规模贬值。美元兑日圆最新报158.09，即日圆微升0.02%；每百日圆兑港元则报「4.9算」。

预告讨论一系列影响深远法案

高市早苗在声明中明言，其首相生涯将取决于选举结果，如果执政联盟在选举中保持多数席位，将继续担任首相，并请求继续领导国家的授权，意味本次选举直接定性为对其执政合法性的全民公投。她更透露，在即将召开的会议上将讨论一系列影响深远法案，可能涉及重大的结构性改革或经济调整。

一旦获胜 料推动大规模经济政策

另一方面，有外媒报道指日本央行内部对于日圆大幅走弱，同时遭受输入型通胀侵袭感到极度不安，并可能加快加息步伐。不过，市场普遍认为高市早苗并不赞同日本央行加息，并认为低利率才是促进日本经济复苏的要点。因此，若高市早苗率领自民党在国会获得压倒性的多数，使其能推动大规模开支的刺激经济政策，令日圆汇价受压。

