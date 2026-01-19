Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

储局主席之争有变 哈塞特或留白宫 贝莱德高层支持率急升

宏观经济
据彭博报道，一度被视为联储局主席大热门人选的白宫经济顾问哈塞特周日暗示，美国总统特朗普极大机会将他留在白宫担任现职，意味他将退出下任联储局主席的角逐。报道指，近期贝莱德（BlackRock）高层里德（Rick Rieder）的支持率急剧上升，部分人认为他较易获参议院通过。

哈塞特于Fox News访谈节目上透露，他与特朗普一直讨论，究竟他留在白宫西翼还是去联储局更适合。哈塞特认为，特朗普尚未对此作出决定。

另外，特朗普于上周在白宫的一场活动上对哈塞特展露出犹豫态度，称「老实说，我其实想把你留在现在的位置上。」

提名人选或面临更严格审查

美国司法部早前就联储局总部翻新工程对鲍威尔展开刑事调查，鲍威尔反击指，这是为了逼迫央行减息的政治手段。参议院银行委员会成员Thom Tillis警告，这将令特朗普的提名人面临更严格审查。

据Axios报道，美国财政部长贝森特曾警告特朗普，调查已造成混乱，对金融市场不利。哈塞特在周日接受NBC访问时则指，上周国债拍卖显示「市场已经将视线投向更远处」，并有信心参议院最终会通过特朗普的提名人选。

