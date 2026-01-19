Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地去年第四季GDP增长4.5% 符合市场预期 全年「保五」达标

宏观经济
更新时间：10:10 2026-01-19 HKT
发布时间：10:10 2026-01-19 HKT

内地公布去年GDP按年增长5%，完成5%左右的增长目标；去年第四季GDP则增长4.5%，符合市场预期，惟增速较第三季放缓0.3个百分点。分季度看，去年首季GDP按年增长5.4%、第二季增长5.2%、第三季增长4.8%，第四季则增长4.5%。

工业增加值按年增长5.2%

同时，内地公布12月份工业增加值按年增长5.2%，较市场预期增5%为高，前值则为增长4.8%；12月社会消费品零售总额按年增长0.9%，略低预期的增长1%，前值为1.3%；至于1至12月不含农户固定资产投资按年跌3.8%，差过市场预期的跌3.1%，首11月累计跌2.6%。

上月底调查失业率为5.1%

此外，内地1至12月房地产投资按年跌17.2%，首11月累计跌15.9%；12月末调查失业率为5.1%，前值则为5.1%。

国统局表示，2025年国民经济顶住多重压力保持稳中有进发展态势，高质量发展取得新成效。但也要看到外部环境变化影响加深，国内供强需弱矛盾突出，经济发展中老问题、新挑战仍然不少。下阶段要坚持稳中求进、提质增效，实施更加积极有为的宏观政策，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质生产力，纵深推进全国统一大市场建设，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保「十五五」开好局、起好步。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
21小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
影视圈
17小时前
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
宏观经济
4小时前
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
12小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
18小时前
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
18小时前
渣马｜ 周润发陪鲍起静转跑10公里 率「几百岁」明星队齐冲线
即时体育
22小时前
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
医生教室
23小时前
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
2026-01-18 06:00 HKT