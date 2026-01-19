内地去年第四季GDP增长4.5% 符合市场预期 全年「保五」达标

内地公布去年GDP按年增长5%，完成5%左右的增长目标；去年第四季GDP则增长4.5%，符合市场预期，惟增速较第三季放缓0.3个百分点。分季度看，去年首季GDP按年增长5.4%、第二季增长5.2%、第三季增长4.8%，第四季则增长4.5%。

工业增加值按年增长5.2%

同时，内地公布12月份工业增加值按年增长5.2%，较市场预期增5%为高，前值则为增长4.8%；12月社会消费品零售总额按年增长0.9%，略低预期的增长1%，前值为1.3%；至于1至12月不含农户固定资产投资按年跌3.8%，差过市场预期的跌3.1%，首11月累计跌2.6%。

上月底调查失业率为5.1%

此外，内地1至12月房地产投资按年跌17.2%，首11月累计跌15.9%；12月末调查失业率为5.1%，前值则为5.1%。

国统局表示，2025年国民经济顶住多重压力保持稳中有进发展态势，高质量发展取得新成效。但也要看到外部环境变化影响加深，国内供强需弱矛盾突出，经济发展中老问题、新挑战仍然不少。下阶段要坚持稳中求进、提质增效，实施更加积极有为的宏观政策，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质生产力，纵深推进全国统一大市场建设，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保「十五五」开好局、起好步。