日媒指中国加强审查稀土出口日本 或影响电动车及半导体等生产

据日本共同社引述消息报道，中方严格审查稀土出口到日本，包括要求出口企业提供更详细申报资料，例如用于甚么产品、运输路线如何、最终销售对象与中间经销商，以及生产的产品会否运往美国等，意味增加日本企业负担，或导致电动车及半导体等产品出现重大延误。

被视为月初措施延伸

报道指出，由于稀土是生产先进科技产品不可或缺的重要材料，一旦拖长审查流程，或令日本进口稀土受延误，继而影响相关产品的出货进度。同时，今次措施被视为中国在本月6日宣布加强管制军民两用物项出口日本的延伸措施。

事实上，中国商务部在本月6日发公告，为了维护国家安全利益，禁止向日本出口所有军民两用物项，包括有潜在军事用途的物资。中方批评日本领导人近期公然发表涉台错误言论，暗示武力介入台海的可能性，粗暴干涉中国内政，严重违背一个中国原则，性质极其恶劣。

根据日本能源和金属矿物资源机构（JOGMEC）统计，当地2024年稀土进口总量约72%来自中国。消息人士指出，虽然供应链相关文件由中国出口商提交，但日本企业也要为中国公司提供相关资料。