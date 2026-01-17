特朗普坦言不想哈塞特任联储局主席 「我们不想失去他」

美国总统特朗普公开表示，不想让哈塞特（Kevin Hassett）接任联储局主席，直言：「我们不想失去他。」

政府会失去经济代言人

特朗普周五表示，如果哈塞特不再当国家经济委员会主任，其政府将失去其中一位最有力的经济代言人。哈塞特一直被视为接替鲍威尔出任联储局主席的热门人选之一。

他在白宫活动上当面对哈塞特说：「如果你想知道真相的话，我其实希望你留在现在的位子上，如果我调走他（哈塞特），这些联储局的家伙——尤其是我们现在的这位——他们不怎么说话。那样我会失去你的。这让我非常担心。」

参议院或阻碍人事任命

特朗普提名联储局主席，或会在拥有提名确认权的参议院遭遇阻碍。在银行委员会举足轻重的共和党成员Thom Tillis誓言，在司法部对联储局的调查解决前会反对总统的任何人事任命。其他共和党参议员也对调查表示反对。

特朗普统在周五的讲话中没有提及这场争议，但表示他的主席遴选尚未尘埃落定。他不久前曾说，计划在几周内宣布主席的提名人。

沃什料成热门人选

分析师立即推测，特朗普的言论使前联储局理事沃什（Kevin Warsh）成为热门人选。Evercore ISI央行策略主管Krishna Guha在致客户的一份报告中表示，这一消息将「使沃什在接替鲍威尔担任联储局主席的竞争中跃居领先地位」。

财政部长贝森特周五受访时，被问及沃什的前景时，「只有总统知道他将提名谁。这是他的特权。」

贝森特表示，相信特朗普提名的候选人将很快获得确认，「我认为这将是一位有分量的人，一位关心联储局完整性，关心双重使命的人。」又指被提名者将是「市场会尊重且世界领导人会尊重的人」。

贝森特又透露，贝莱德的高管里德（Rick Rieder）周四也参加了下任主席最终面试。

