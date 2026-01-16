中证监：今年坚持稳字当头 巩固市场稳中向好势头

中证监召开2026年工作会议，总结2025年工作，分析当前形势，研究部署2026年工作。会议强调将会，坚持稳字当头，巩固市场稳中向好势头，全力营造「长钱长投」的市场生态。

2025年全年IPO、再融资合计1.26万亿元

会议总结了2025年的工作指出，去年全面强化五大监管，加速建构财务造假综合惩防体系，开展打击私募基金违法违规专项工作，全年查办证券期货违法案件701件，罚款154.7亿元（人民币，下同）。同时修订重大资产重组管理办法，启动公募基金改革，全年上市公司现金分红回购合计2.68万亿元。以及健全股债期产品及服务体系，全年IPO、再融资合计1.26万亿元，交易所债券市场发行各类债券16.3万亿元，平稳上市18个期货选择权品种，多层次资本市场功能有力发挥等。

中证监：2026年坚持稳字当头 巩固市场稳中向好势头

展望2026年，会议指出，当前资本市场整体稳中向好，但仍面临内外风险交织、新旧矛盾叠加的复杂严峻挑战。 中证监将坚持稳中求进、提质增效，紧扣防风险、强监管、促进高品质发展的工作主线，持续深化资本市场投融资综合改革，提高制度包容性、适应性和竞争力、吸引力，努力实现质的有效提升和量的合理增长，切实增强市场内在稳定性，更好助力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。

具体而言，包括坚持稳字当头，巩固市场稳中向好势头。全方位加强市场监测预警，及时做好逆周期调节，强化交易监管和资讯揭露监管，严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法行为，坚决防止市场大起大落。持续拓宽中长期资金来源管道及方式，推出各类适配长期投资的产品及风险管理工具，积极引导长期投资、理性投资、价值投资，全力营造「长钱长投」的市场生态。

二是坚持改革攻坚，不断提升服务高品质发展，提升多层次股权市场包容性适应性，启动实施深化创业板改革。及坚持依法从严，著力提升监理执法成效及震慑力等。

