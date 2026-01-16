花旗料中国今年减息10基点 「年初不用落重药」

人行昨日公布，定向减息0.25厘。花旗银行估计，今年中国会减息10个基点。该行研究部董事总经理刘显达表示，现时中国利息已很低和银行净息差1.4厘，又指现时中国做象征式的行动已足够，因为现时中国经济没有出现失控或较预期落差大的情况发生，加上接下来中国于3月会举行「两会」，「年初使唔使落咁重药，去做大嘅事情（减息），可能唔需要咁早考虑」。

人行昨日公布，下调各类结构性货币政策工具利率0.25个百分点，各类再贷款一年期利率从目前的1.5%，下调到1.25%，其他期限利率同步调整，并会同金融监管总局将商业用房购房贷款最低首付比例，下调至30%。

预期美国减息3次

该行预期，美国今年减息3次，共减75个点子。他提及，美元转弱有利发展中国家，而现时中国对美国的出口占比较以往少，故人民币兑美元升值对中国出口的影响较低，加上该行认为中国「十五五」规划中提及「扩大高水平对外开放，开创合作共赢新局面」是与国际贸易有关。

刘显达表示，港股的上行空间较A股吸引。 汪旭峰 摄

恒指目标30000点

花旗将恒生指数今年目标价由28800点，上调至30000点，因为市场预期恒指每股盈利（EPS）增长率由去年的2.2%，增至今年的9.1%。刘显达表示，该行认为港股的上行空间较A股吸引，因为香港直接受惠美国下调利率，以及多只A股行业龙头来港上市，有助提高港股市场的质量和交易量。

他提及，中港科技股的市盈率约30倍，而市帐率约50倍，但将其与美国、韩国和日本的同类公司比较，该类公司的估值都是偏高。公司更著重中国科技行业的业务持续、出口机会和竞争情况，而在中国减息的情况下，市场资金充裕，形容对其估值「松手」，另中国新一个5年计划，投资者在配置方面积极，故不担心估值问题。他透露，与客户沟通时，认为这些公司可否持续盈利和有新的增长点，此较估值更重要。

看好科技、医药、原材料

该行看好中国科技、医药和原材料行业，另将消费行业的投资评级由中性下调至低配，因为失业率和房地产问题；汽车行业下调至低配，因为预计行业的减价情况持续，并认为市场给予今年汽车行业的EPS增长率34.7%，过度乐观。

他认为，铜和铝价会持续上升，因为全球对用电的需求很高，美国现时变压器平均使用年期约38年，当时预期平均使用年期为30至35年，加上现时数据中心对用电的要求和需求高；在中国国家电网「十五五」投资计划中，预计固定资产投资达到4万亿元人民币，较「十四五」期间投资增长40%。