特朗普斥资逾5000万美元买债 涉Netflix及CoreWeave等 白宫解画均由独立经理人操作

宏观经济
据周四公布的白宫财务披露文件显示，特朗普在去年11月至12月期间，斥资至少5,100万美元买入多只企业债及市政债券。当中包括Netflix、CoreWeave、通用汽车（GM）、波音公司、西方石油公司及联合租赁公司等企业发行的债券。此外，他还购买来自美国多个城市、地方学区、公用事业机构与医院发行的市政债券。

另外，报告显示，特朗普在去年11月14日至12月29日期间，合共进行189次买入交易及两次卖出交易，套现至少130万美元。

白宫：按策略进行投资操作 总统未参与决定

对于利益冲突的质疑，白宫官员回应，特朗普及其家人并未参与任何投资决定。他解释，所有债券买卖均由独立财务经理人负责，并透过复制认可指数（recognized indexes）的策略进行投资操作，有关申报已获政府道德办公室（Office of Government Ethics）批准。

然而，特朗普不同于历任总统，并未将资产剥离或放入保密信托（Blind Trust），而是交由两名儿子管理其商业帝国。特朗普自2025年1月重返白宫以来，截至去年8月，他已申报总值至少1.04亿美元的交易，加上随后的交易，累计交易金额已超过2.1亿美元。

持有多间公司正处于政策风眼位

值得注意的是，特朗普持有的债券发行商，不少正处于其政策的风眼位。以Netflix为例，该串流平台龙头目前正与派拉蒙天舞争夺华纳兄弟探索的并购权。胜方将面临特朗普政府的反垄断审查，而特朗普早前更表明会亲自审视有关并购案。

此外，特朗普早前造访福特汽车（Ford）底特律工厂时，曾高调提及通用汽车将雪佛兰Blazer和Equinox生产线由墨西哥迁回美国的计划，声称这证明其关税政策成功振兴本土制造业。

至于波音，特朗普亦曾在出访外国首都时，积极向卡塔尔及日本等国的航空公司推销该公司的飞机。

