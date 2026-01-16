中国续沽美国国债 去年11月减持61亿美元 维持2008年以来最低水平

中国再度抛售美国国债，据美国财政部周四公布的数据，去年11月按月减持61亿美元，至6826亿美元，依然维持在2008年以来的最低水平。

不过外国持有的美国国债升至纪录最高水平，11月海外总持仓大增1128亿美元，至9.36万亿美元。

英国增持单月增持106亿美元

日本继续是美国国债最大的海外持有人，其持仓增加26亿美元，达到1.2万亿美元，为2022年7月以来最高位。

英国的持有规模位居第二。该国持仓增加了106亿美元，达到8885亿美元。

中国虽然持续减持美债，持仓规模仍排名第三。而被市场分析视为中国托管账户所在地的比利时同月增持美国国债126亿美元，达到4810亿美元。

另外，加拿大的美债持仓亦增加531亿美元，至4722亿美元。美国这个近邻去年来不时大举买入又大举抛售。挪威的持仓当月增加252亿美元，沙地阿拉伯持有量也上升了144亿美元。