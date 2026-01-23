阿根廷总统「休克疗法」救经济 裁数万公务员 两年间通胀率自200%急回落 首见盈余

阿根廷两年前经济几近崩溃，总统米莱（Javier Milei）实施了震惊全球的「休克疗法」，包括大幅削减公共开支等激进措施；结果两年后似乎已度过「最危险阶段」，今年1月更宣布「迅速偿还」美国财政部向其提供的200亿美元换汇额度中的部份款项。不过，即使当地通胀率从历史高位急剧回落、预算实现罕见盈余，但其公共债务持续攀升、外部依赖未减，同时也付出了不少的社会阵痛。

两年前接手 经济陷崩溃边缘

综合外媒报道，米莱在2023年底接手政权时，阿根廷正处于经济崩溃边缘，通胀率超过200%，财政赤字占GDP的15%，国家几乎丧失借款能力。其后米莱以极为激进方式应对，包括大幅削减公共开支、裁减数万名公务员，并废除了租金管制与取消公共交通和能源补贴。

阿根廷还推行了包括民航领域在内多项放松管制政策，如简化私人飞行手续、放宽商业航班飞行员配置要求，以提振航空业和低空经济。同时，通过 《投资促进计划》（RIGI） 为大额外国投资提供长期税收优惠，吸引了矿业（锂、铜）和能源领域投资，迄今已宣布投资总额达310亿美元。

首现财政盈余 通胀高位回落

经过大幅改革后，当地2024年3月实现了几十年以来首次财政盈余，2025年全年通胀率降至31.5%。据阿根廷天主教大学（UCA）数据显示，贫穷率亦由57%高位降至36%，是2018年以来最低。废除租金管制法后，实际租金下降了30%，市场供应量则增加两倍。国际货币基金组织（IMF）更预计，2026年阿根廷经济增长率可达4.5%，为拉美地区最高之一。

此外，阿根廷上周和德国公司达成协议，就供应液化天然气（LNG）展开合作。此外，受益于低廉的能源成本、宽松的监管环境及国民对科技的高度热情，阿根廷也希望借助外国投资，发展成AI中心。

美国财长贝森特今年1月10日更宣布，阿根廷「迅速偿还」了首笔25亿美元提款。这些款项源于美国去年10月批准的200亿美元货币互换额度，使阿根廷获得稀缺的美元，避免了当地货币在米莱选举前遭受破坏性贬值，当时更曾引发美国国内的政治争议，指责这违背了「美国优先」的议程。

值得留意的是，阿根廷央行数据显示，在偿还美国财政部债务前一周，其对「国际组织」债务增加了与偿还金额相当数字，但未有透露新债权方身份。

数据改善背后 社会阵痛沉重

在经济数据改善背后，亦引发了沉重的社会阵痛，令民众生活恶化，例如取消能源补贴后，电费在短时间内飙升数倍；尽管贫穷率下降，就业市场依然脆弱，失业率在2025年初达到8%的四年高位，同时超过40%的劳动力正从事非正式工作。

阿根廷的公共债务总额在米莱执政两年多，更增加了近300亿美元至4,255.56亿美元，其中外币债务占比高达58%，使经济极易受汇率波动冲击。虽然2025年债务总额较前一年略有下降，但2026年仍需偿还超过180亿美元债务，融资压力巨大。

未来仍具挑战 储备微不足道

展望未来，米莱的改革仍面临多重挑战，其中政府计划推动劳动法、退休金和税制改革，虽然预期会使企业更容易将非正式员工纳入正式编制，但可能会引发工会反对和罢工行动，甚至是政治暴力。此外，阿根廷依靠大豆和石油出口赚取外汇，但两者国际价格走低，可能制约外汇收入增长。

另一方面，米莱政府此前依靠特朗普政府提供资金支援以稳定汇率，但若今年11月美国中期选举后，特朗普政治力量有所削弱，后续援助及贸易谈判或生变数。阿根廷最大贸易伙伴巴西亦将于10月举行大选，可能影响双边贸易、汇率及阿根廷人的跨境消费，进一步冲击阿根廷美元储备。事实上，阿根廷中央银行目前外汇储备仍微不足道，约440亿美元净储备几乎全部由贷款和其他负债组成。

