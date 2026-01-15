特朗普称暂无计划炒鲍威尔 数周内公布联储局主席继任人选

美国总统特朗普表示，尽管司法部对联储局主席鲍威尔(Jerome Powell)展开刑事调查，但他目前没有计划将其解雇，不过对于最终会采取甚么行动「为时尚早」。

特朗普周三接受路透社访问，被问到会否尝试将鲍威尔撤职时，他表示：「我没有任何计划这样做」，被问及刑事调查是否提供解雇鲍威尔的理由时，特朗普补充指，现在仍处于观察状态，「我们将决定怎么做」，但「为时尚早」，现在不能深入讨论这个问题。

属意沃什或哈塞特接任主席

鲍威尔的联储局主席任期将于5月结束，但他在理事席位任期直到2028年才结束。就主席继任人选问题，特朗普表示，他倾向于提名前理事沃什(Kevin Warsh)或国家经济委员会主任哈塞特(Kevin Hassett)接替鲍威尔。他又表示已经排除了财政部长贝森特(Scott Bessent)担任这一位置，「因为他想留在现在的位置」。

「这两位凯文(Kevin)都非常出色，还有其他一些优秀人选，但我将在接下来几周内宣布人选。」

特朗普政府最近对鲍威尔展开刑事调查，涉及一项耗资25亿美元翻修总部大楼两座历史建筑的项目成本超支问题。鲍威尔周日披露被调查，否认有任何不当行为，并表示这调查行动是要向施加压力，因他未能满足特朗普长期以来要求大幅减息的要求。

称对联储局政策应有发言权

有共和党在参议院的一些重要成员已经加入批评特朗普，指刑事调查将敏感的政策制定政治化。特朗普在访问中驳斥：「我不在乎，他们应该忠诚。这就是我要说的。」因这些参议院议院需要确认特朗普提名的鲍威尔继任人。

特朗普又驳斥削弱中央银行独立性可能会损害美元价值并引发通胀的观点，称「我不在乎」。他说：「总统应该对联储局政策有发言权，我在商业上赚了很多钱，所以我认为我对此的理解比『太迟先生鲍威尔』要好。」