中国12月美元计价出口增6.6%胜预期

宏观经济
更新时间：10:36 2026-01-14 HKT
发布时间：10:36 2026-01-14 HKT

据海关总署公布，中国12月以美元计价出口按年增长6.6%，胜过预期的3.1%。以美元计价进口则按年增长5.7%，亦胜过预期的0.9%。

以人民币计价，12月出口按年增长5.2%，进口增长4.4%，贸易顺差8,087.7亿元人民币。

海关总署副署长王军在国新办新闻发布会上展望今年的外贸形势，指全球贸易增长动力不足，多个国际组织均下调了全球货物贸易增长预期，但中国的制度优势、市场优势、产业体系优势、人才资源优势更加彰显，贸易伙伴更加多元、抗风险能力显著增强。

他强调，中国外贸基本盘依然稳固，二十届四中全会对推动贸易创新发展作出重要部署，为中国外贸持续向好提供了稳定预期，也将为全球经贸发展注入更多确定性。

