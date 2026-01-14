Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普轰鲍威尔「要么无能，要么腐败」 称未来几周宣布储局主席继任人

宏观经济
更新时间：09:49 2026-01-14 HKT
发布时间：09:49 2026-01-14 HKT

美国司法部对联储局调查引起强烈反对后，美国总统特朗普表示，仍计划在「未来几周内」宣布接替联储局主席鲍威尔的人选。此外，特朗普又批评鲍威尔「超支数十亿美元，要么他无能，要么他贪污腐败」，并指「我不知道他是哪种人，但他肯定没干好工作」。

据彭博报道，特朗普在密西根州参观一家工厂时被问及相关计划时表示，即使一些共和党议员表达了担忧，仍会继续推进联储局主席继任人的提名进程。

批评共和党参议员Thom Tillis

同时，他批评了即将退休的北卡罗来纳州共和党参议员Thom Tillis；该参议员此前曾表示在对联储局的调查结束前，将阻止对联储会主席的提名确认。特朗普直言，「这就是为甚么Thom以后不会再当参议员的原因」。

报道又提到，美国司法部对联储局的调查，标志着特朗普政府对联储局的攻击升级，并引发了市场对该机构独立性的质疑。特朗普此前多次试探是否能在鲍威尔任期于5月结束前将其解职，目前则还在考虑提名谁人继任主席。

