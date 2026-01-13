全球央行据报草拟声明撑鲍威尔 料以国际清算银行名义发布
更新时间：17:07 2026-01-13 HKT
彭博引述知情人士报道，全球央行官员正在准备一份声明，以示对美国联储局主席鲍威尔(Jerome Powell)的支持。
报道指，这份联合声明预计将以国际清算银行(BIS)名义发布，并开放给所有央行签署。由于时区差异，各国货币政策负责人需要时间协调语言表述，该声明可能最早于周二（13日）发布。
美国联储局近日收到了司法部大陪审团的传票，威胁要进行刑事起诉，鲍威尔表示，这与他6月在国会就联储局总部翻新工程所作的证词有关。他日前罕见反击，表示上述举动「应被视为政府威胁，以及持续施压的更广泛背景」。鲍威尔指，检察官对其相关指控都是「借口」，直言遭调查是因为联储局「没有遵从总统意愿」来设定利率，调查意在对储局施压。
相关文章：鲍威尔称刑事调查仅借口 真正动机是「不按总统偏好制定利率」
加国央行行长：全力支持
加拿大银行行长麦克莱姆(Tiff Macklem)周一发声明，向鲍威尔提供「全力支持（full support）」，称他「体现了公共服务的最高标准」。他向彭博表示，鲍威尔在困难情况下表现出色，引导联储局根据证据，而非政治做出货币政策决定。
欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)也多次强调货币政策独立性的重要性，并为鲍威尔辩护和赞扬。
