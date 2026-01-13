上商料美国今年减息3次 金价挑战5000美元后或调整

美国联储局将于本月尾议息，市场现时普遍预期美国今年全年减息1至2次，但上商财资业务处研究部主管林俊泓则料，联储局今年减息3次，分别于6月、9月及第4季才有行动，累计减息0.75厘。论到黄金价格，尽管至今升势不止，但他对黄金走势持审慎看法，预测最多升上每盎司5000美元后会有调整。

上商估计美国减息次数比市场多，林俊泓解释，因考虑到有关减息幅度对美国经济造成的负面作用未必如市场预期般大；对美国经济的预测亦未如市场般乐观，因消费可能冷却；再加上联储局内有不少鸽派官员。

金价中线或调整至3800美元

金价方面，林明言对金价走势审慎，虽然在市场情绪刺激下，仍有机会续创新高，但料今年最多升至每盎司5000美元见顶，而参考现时的黄金开采成本，及金价200天平均移动线，估计金价中线或调整至3800美元，年底将回升到4000至4200美元支持位。

对华经济乐观 料将摆脱通缩

人民币兑美元自去年尾开始走强，他预期人民币今年升幅不会太大，年底或见6.85，因为虽料美元于首7、8个月都走弱，美汇指数可能下试95，但第3、4季影响美元的因素或起变化，成为市场捞底的机会，对美元带来支持。他又指，对今年中国经济表示乐观，因估计中国很快摆脱通缩情况，且有十五五规划的国家政策支持，加上市场情绪有改善。不过，随著过去几季已有大量资金流入A股后，预料今年的回报可能较低。日圆方面，他指由于市场担心日本央行沽售手持大量短债带来的冲击，并对日圆决乏信心，预测日圆或下试161、162兑每美元。

政治市影响大 AI发展仍乐观

另外，上商财资总监颜剑文表示，政治因素对全球经济及金融市场的影响为今年一大关注点，并主要是围绕美国方面，如联储局主席遭调查、美国最高法院如何判决关税政策，以及年底美国中期选举带来影响，今年可谓是政治市，对资产市场造成的影响可能很大。另一关注点则围绕AI发展，近半年市场经常谈论AI估值会否偏高，以及长远对经济的支持问题，他对AI长远发展相对乐观，认为可提高生产力和降低生产成本，但对通胀或带来潜在影响，因AI会消耗很多能源， 继而刺激通胀。他又认为今年中国大体局势不会有太大变化，主要是房地产问题至今尚未解决，现时市场仍在观望万科债务处置情况，有关发展对市场气氛及内地财政或金融政策将有一定影响。整体而言，他料内地经济全年稳中向好。

