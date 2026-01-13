Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日美财长忧虑日圆贬值 每百兑港元跌至「4.91算」 分析料一个位成干预关键

宏观经济
更新时间：11:01 2026-01-13 HKT
发布时间：11:01 2026-01-13 HKT

日本财务大臣片山皋月与美国财长贝森特在华盛顿举行双边会谈，并对日圆单边贬值表示担忧，但有关言论未能阻止日圆走弱，其中美元兑日圆曾高见158.59，即日圆跌至近18个月低位；每百日圆兑港元则约「4.91算」。

提出一些稀土供应链建议

片山皋月表示，在华盛顿举行的会议上，向贝森特表达了日本对日圆单边贬值的关切，以及对日圆疲弱的担忧；她又提到，具森特也表达了同样的担忧。此外，片山皋月也阐述了日本对于中国出口管制政策的立场，并提出一些关于稀土供应链的详细建议，包括可能的稀土价格下限。

日圆160水平受密切关注

另一方面，据彭博引述SMBC日兴证券外汇及利率策略师Rinto Maruyama指出，「货币干预风险可能会再次成为关注焦点」，认为日圆160水平将作为干预线而受到密切关注。报道又提到，2024年日圆汇率在160附近波动时，日本当局曾四次干预外汇市场，大致确定了未来可能采取行动的参考点。

