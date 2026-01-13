美台据报近达成协议 降关税至15% 料月内公布 台积电需加大美国投资

美国总统特朗普宣布对任何与伊朗有贸易往来的国家即时征收25%关税之际，《纽约时报》引述消息指出，美国与台湾接近达成贸易协议，美国会将台湾货物的关税税率下调至15%，预计在本月内公布，同时台积电（TSM）会加大在美国的投资，该股周一升2.5%至331.77美元。

与日韩进口关税税率一致

报道指出，有关协议正在进行法律审查，有望在本月公布，而且这与美国去年达成协议的亚洲盟友日本和韩国进口关税税率一致。目前台湾产品进口商将商品运入美国时需支付20%关税，但特朗普政府对半导体和许多电子产品均给予了关税豁免。

此外，作为协议的一部分，台积电将承诺在亚利桑那州新建至少5座半导体工厂，使其在该州工厂数量大致翻一倍。惟目前尚不清楚具体时间表，台积电发言人亦拒绝置评，美国贸易代表办公室和商务部均未对此发表评论。

报道提到，台积电自2020年以来已在亚利桑那州建成一座工厂，第二座正在建设中，计划于2028年投产，公司此前已经承诺未来几年再建4座。但作为美台贸易谈判的一部分，该公司同意至少再增加5座。