去年按揭保险提取7098宗 按年减少24% 见10年新低

金管局旗下按揭证券公司公布，去年按揭保险提取宗数为7098宗，按年减少24%，为2015年来新低，涉及金额351.88亿元，按年减少26.5%，较2019年的333亿元更低，为历史新低。

单计12月，按揭保险提取宗数为504宗，涉及金额25.36亿元，其中一手市场占比41%，另59%涉及二手市场。

新批宗数较24年减少23.48%

按揭证券公司指出，去年新批宗数为1.58万宗，较2024年减少23.5%，创2015年来新低；涉及金额795.5亿元，按年少26.2%，为2018年以来新低。其中有62%涉及二手市场，38%涉及一手市场。

该公司另指，去年12月按揭保险申请宗数为1040宗，涉及金额55.53亿元。其中一手市场占比32%，另68%涉及二手市场。