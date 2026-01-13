中国要赢AI竞赛靠电力优势 马斯克料产量达美国3倍 「晶片影响随时间减弱」

全球AI热潮下，除了晶片技术备受关注外，其发展亦离不开电力供应。全球首富马斯克（Elon Musk）近日在一个访问时更表示，在中美AI竞赛中，虽然美国暂时领先，但中国可凭借电力生产规模优势缩小差距，并有望在AI运算领域中引领世界。事实上，高盛一份报告亦印证该说法，指美国几乎所有电网都面临容量不足的瓶颈，而中国到2030年备用的电力容量不仅能满足自身需求，更会是全球数据中心预期总需求的3倍以上。

马斯克：中国将攻克晶片技术

马斯克上周在一个名为「Moonshots」的播客节目中表示，电力供应是AI系统扩展规模的限制因素，而中国在AI竞赛中的决定性优势在于其电力生产规模。他估计，2026年中国电力产量将会达到美国的近3倍，使其有能力支援高耗能的AI数据中心。

另外，马斯克认为美国即使致力于限制中国获取先进半导体，但这些限制的影响会随着时间推移而减弱。他又表示，晶片性能的前沿领域存在边际效益递减，中国终将「攻克晶片技术」，就算没有最先进的设计，中国也可能迎头赶上。

事实上，早前微软行政总裁Satya Nadella也坦言，「当前最大挑战不是算力，而是电力」，若供电不足，部分AI晶片恐面临闲置风险。此外，英伟达（Nvidia）CEO黄仁勋去年亦曾表示，「中国将赢得AI竞赛」，理由是更有利的监管环境和更低的能源成本。

大摩：美2028年电力缺口大

若将晶片视作AI的「大脑」，那么电力就是AI的「血液」，当「血液」跟不上，即使「大脑」发展得多么先进，AI亦只能原地踏步。目前美国AI产业的确面临严峻的能源考验，大摩分析师Stephen Byrd曾在去年11月警示，受AI数据中心庞大电力需求冲击，美国恐于2028年陷入高达20%的电力缺口，潜在缺口达13至44吉瓦，相当于逾3,300万户家庭的每年用电量。

高盛全球大宗商品研究联席主管Samantha Dart亦指，美国的新增发电能力跟不上增长的需求，按行业惯例，电网需要保持至少15%的备用裕度，才能在峰值负荷与可用发电能力间形成安全空间，但目前美国部分电网仍低于该水平。随着数据中心持续拉动用电需求，备用不足的问题在未来将会进一步恶化。

高盛此前已指出，美国数据中心已消耗美国约6%的电力，预计到2030年，该比例还会上升至11%，而衡量电网可靠性的有效备用电力容量指标却从5年前的26%下降到19%，在全美13个区域电网中，8个已达到或低于该临界值。

中国已形成多元能源体系

反观中国的电力供应情况，中国国家数据局局长刘烈宏在去年3月曾表示，「在中国，电力是我们的优势。」高盛亦指出，经过2021年以来的大规模电力建设，中国在可再生能源、煤电、核电等领域已形成多元能源体系，预计到2030年，中国将拥有约4亿千瓦的备用电力容量，是全球数据中心预期总需求的3倍以上。

据内媒指出，去年全国「西电东送」规模已达到3.4亿千瓦，占全国最大用电负荷的23%左右。到2030年，电网资源优化配置能力将继续增强，「西电东送」规模将超过4.2亿千瓦，更指中国电网已成全球输电能力最强、运行电压等级最高、新能源并网规模最大、安全运行记录最长的特大型电网。

内蒙古变「草原云谷」 苹果阿里纷进驻

中国丰富且低廉的电力资源，正成为其AI产业发展的重要优势。据内媒报道，中国企业如DeepSeek等正依靠成本优势，以更低的价格开发高质量AI模型，有效弥补国内晶片技术的不足。

报道指，内蒙古乌兰察布市已成为中国AI产业新兴重镇，更被誉为「草原云谷」。得益于凉爽气候与低廉电价，苹果、阿里（9988）和华为等科技巨头纷纷在此设立数据中心，电动车制作商小鹏汽车（9868）等公司也在此训练AI模型并处理AI工作负载。过去5年，该地区GDP增长50%，数据中心用电量增长7倍多。截至去年6月，当地已吸引约350亿美元的算力产业投资。

电价为美国部分地区一半

自2021年「东数西算」计划推出以来，中国积极利用西部丰富电力资源满足东部人口密集地区的数据处理需求。中国目前发电装机容量达3.75太瓦，是美国的两倍多。国家能源局数据显示，中国数据中心透过长期购电协议获得的电价低至每千瓦时3美分，仅为美国部分地区的一半不到。此外，到2028年，中国还计划通过连接数百个数据中心，构建一个共享的全国性计算池，亦可称其为「国家云」。

在核电领域，根据中国核能行业协会去年4月的数据，中国在运、在建和核准建设的核电机组共102台，总装机容量达1.13亿千瓦，规模首次跃居世界第一。同时，中国在西藏建设的雅江水电站预计发电量将达三峡大坝的3倍。

报道还引述Bernstein半导体分析师林庆远指出，虽然中国短期内仍受制于先进晶片短缺，但电力优势使其在AI竞赛中保持竞争力，「AI竞赛持续时间越长，中国缩小差距的机会就越多。」