特朗普不满埃克森美孚CEO「耍小聪明」 倾向排除其投资委内瑞拉

美国总统特朗普公开表示，可能阻止美国石油巨头埃克森美孚（Exxon Mobil）参与在委内瑞拉进行的钻探投资。他于周日（11日）在「空军一号」上向记者指出，不满埃克森美孚行政总裁Darren Woods的言论，称其「耍小聪明」，倾向于将该公司「排除在外」，又称其他公司想在委内瑞拉投资。埃克森美孚（XOM）上周五收报124.61美元，升约1.38%。

埃克森资产曾遭国有化

据外媒报道，Darren Woods在上周五的白宫会议上明确表示，除非委内瑞拉的商业框架、法律体系及油气法规出现重大变化，否则该国目前「不适合投资」。他透露，未来数周可能会派一个技术团队评估委内瑞拉资产现状，而埃克森美孚在邻国圭亚那则有一个大型石油项目。

报道又提到，该公司在委内瑞拉的资产曾于2007年被国有化，其后提讼索赔120亿美元，但最终仅收回小部分款项。因此，Darren Woods指埃克森美孚需要看到与历史上所见相比的一些重大变化，才会考虑第三次进入委内瑞拉。

康菲石油同持保留态度

自委内瑞拉领导人马杜罗（Nicolás Maduro）被捕后，特朗普政府一直鼓励美国能源企业投资该国，并承诺为投资企业提供安全保障，但未给予具体说明。除埃克森美孚外，康菲石油（ConocoPhillips）行政总裁Ryan Lance亦对重返委内瑞拉持保留态度，并指公司是该国最大的非主权信用债持有者，被拖欠120亿美元。特朗普则表示，排除偿还这些债务的可能性，仅称「你们将会赚很多钱」。

目前，雪佛龙（Chevron）是唯一在委内瑞拉开展业务的美国大型能源企业。该公司副董事长Mark Nelson表示，可较快提升产量，但也没承诺进行大规模投资。

