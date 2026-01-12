Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地商务工作会议提专注8大重点 冀谷消费吸外资

宏观经济
更新时间：11:10 2026-01-12 HKT
发布时间：11:10 2026-01-12 HKT

为期两日的全国商务工作会议昨日结束，会议指出，2026年全国商务系统要专注在八个重点工作，包括深入实施提振消费专项行动、塑造吸引外资新优势，擦亮「投资中国」品牌，有效实施对外投资管理。

打造「购在中国」品牌

会议提出，要深入实施提振消费专项行动，打造「购在中国」品牌，加速培育服务消费新增长点，释放服务消费潜力，优化消费品以旧换新政策实施，推动商品消费扩容升级，激发下沉市场消费活力。二是健全现代市场及流通体系，推动全国统一大市场建设。三是推动贸易创新发展，打响「出口中国」品牌。优化升级货物贸易。四是塑造吸引外资新优势，擦亮「投资中国」品牌。有序扩大服务领域自主开放，提升投资促进水平，健全外资服务保障体系。

同时提出对接国际高标准经贸规则，更大力度推动开放高地建设。六是有效实施对外投资管理，引导产供链合理有序跨国布局；七是深化多双边经贸合作，推动多领域合作共赢；及最后是防范化解风险，织密织牢开放安全网。

会议要求，必须凝聚商务发展合力，强化商务系统能力建构，做好商务系统安全生产、市场保供等各项工作。

