Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鲍威尔称刑事调查仅借口 真正动机是「不按总统偏好制定利率」

宏观经济
更新时间：10:20 2026-01-12 HKT
发布时间：10:20 2026-01-12 HKT

据《纽约时报》引述消息报道，联邦检察官已对联储局主席鲍威尔展开刑事调查，涉及其位于华盛顿总部大楼的翻新工程争议。不过，鲍威尔随后发声明表示，这项威胁并非针对他去年6月的证词，也非针对联储局建筑翻新工程本身，更非针对国会监督权。他强调，上述只是借口，真正的动机在于联储局依据经济数据，而非总统个人偏好制定利率政策。

反问政策是否要屈从政治压力

鲍威尔提到，美国司法部已向联储局发出了大陪审团传票，并进一步警告称，联储局是否仍能根据经济实况与证据设定利率，还是货币政策将屈从于政治压力或恐吓。他又表示，将继续恪守参议院确认的职责，以正直之心履行使命。

报道指出，华盛顿联邦检察官办公室正调查鲍威尔是否就翻新工程的规模向国会作出不实陈述。值得注意的是，批准这项调查的是去年由美国总统特朗普任命的检察官Jeanine Pirro，于去年11月批准相关查询。

白宫批评储局翻新工程「浮夸」

特朗普此前已多次要求鲍威尔辞职，并批评该翻新项目。去年7月，白宫管理及预算办公室主任Russell Vought曾去信鲍威尔，直指总统对其管理联储局的方式，以及对总部进行「浮夸的翻新」感到「极度困扰」。

根据预算文件显示，联储局对华盛顿两座历史建筑的翻新估算成本今年已攀升至25亿美元，较2023年最初估算的19亿美元大幅增加。联储局在2025年预算中曾解释，项目成本上涨主要受机电管道行业的竞标价格上涨，令建筑成本估算持续增加。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
21小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
21小时前
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
11小时前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
4小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
16小时前
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
影视圈
18小时前
央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
即时中国
19小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
17小时前
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
21小时前