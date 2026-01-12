鲍威尔称刑事调查仅借口 真正动机是「不按总统偏好制定利率」

据《纽约时报》引述消息报道，联邦检察官已对联储局主席鲍威尔展开刑事调查，涉及其位于华盛顿总部大楼的翻新工程争议。不过，鲍威尔随后发声明表示，这项威胁并非针对他去年6月的证词，也非针对联储局建筑翻新工程本身，更非针对国会监督权。他强调，上述只是借口，真正的动机在于联储局依据经济数据，而非总统个人偏好制定利率政策。

反问政策是否要屈从政治压力

鲍威尔提到，美国司法部已向联储局发出了大陪审团传票，并进一步警告称，联储局是否仍能根据经济实况与证据设定利率，还是货币政策将屈从于政治压力或恐吓。他又表示，将继续恪守参议院确认的职责，以正直之心履行使命。

报道指出，华盛顿联邦检察官办公室正调查鲍威尔是否就翻新工程的规模向国会作出不实陈述。值得注意的是，批准这项调查的是去年由美国总统特朗普任命的检察官Jeanine Pirro，于去年11月批准相关查询。

白宫批评储局翻新工程「浮夸」

特朗普此前已多次要求鲍威尔辞职，并批评该翻新项目。去年7月，白宫管理及预算办公室主任Russell Vought曾去信鲍威尔，直指总统对其管理联储局的方式，以及对总部进行「浮夸的翻新」感到「极度困扰」。

根据预算文件显示，联储局对华盛顿两座历史建筑的翻新估算成本今年已攀升至25亿美元，较2023年最初估算的19亿美元大幅增加。联储局在2025年预算中曾解释，项目成本上涨主要受机电管道行业的竞标价格上涨，令建筑成本估算持续增加。