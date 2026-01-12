Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势动荡 美就业差刺激减息预期 金价曾创新高 银价升近半成

宏观经济
更新时间：10:06 2026-01-12 HKT
发布时间：10:06 2026-01-12 HKT

地缘政治风险持续紧张，避险情绪显著升温，加上美国就业数据欠佳，加大减息预期，支持金价及银价向上。金价今早一度升至4,601美元，再创新高，其后升幅收窄，暂升约1.5%至4,575美元，年初至今升约6%；白银亦曾升近5%至84.02美元，暂报83.28美元，续升逾4%，今年已累升逾16%。

特朗普研军事打击等多种方案

伊朗最新动态成为主导全球大宗商品市场的新逻辑，当地已确认数百人在近期动荡中丧生。另一方面，美国总统特朗普据报将于周二（13日）商讨包括军事打击、派遣航母及网络攻击在内的多种干预方案。

美新增就业人数低于市场预期

另一方面，美国上周公布就业数据显示，新增就业人数低于市场预期，强化市场押注联储局减息预期，目前预期今年至少还会有两次减息空间，在低息环境下，预期作为无息资产的黄金吸引力将明显提升。

此外，联储局主席鲍威尔表示，美国司法部已向联储局发出大陪审团传票，威胁要对其6月在国会就联储局总部正在进行的翻修工程作证一事提起刑事诉讼。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

