美国12月非农职位增5万个低预期 市场料1月暂停减息

宏观经济
更新时间：21:43 2026-01-09 HKT
发布时间：21:43 2026-01-09 HKT

2026年美国首份非农数据出炉，美国劳工部公布，美国去年12月非农就业人数增加5万人，低于预期增加6万人，前值增加5.6万人。美国12月失业率为4.4%，低于预期为4.5%，前值4.6%。

失业率回落至4.4%

另外，美国10月和11月非农就业人数合计下修7.6万人，2025年，非农就业人数增加了58.4万人，低于2024年200万人的增幅。

1月暂停减息机率上升 美股期货走高

这份数据已被市场认为是美国政府重启以来回归常态的首份就业报告。数据出炉后，分析认为数据呈现美国就业市场放缓但尚未达到负成长的冷却格局，市场进一步押注联储局1月将暂停减息，但维持今年减息50点子的预期不变。美股期货随即抽高。

据根据芝商所Fed Watch数据显示，利率交易者预计1月继续维持利率不变概率由88.4%升至89.5%，减息25点子的预测概率由11.6%降至10.5%。

截至昨晚10时，道指期货升0.3%，报49630点；纳指期货升0.4%，报25784点；和标指升0.3%，报6983点。

回归常态的数据或显示招聘疲弱

早前蒙特利尔银行资本市场部高级美国经济学家表示，在经历两个月政府停摆造成的扭曲数据后，12月就业报告应该会相对准确地反映现状，「但令人遗憾的是，报告很可能将证实近期招聘疲软的趋势。」

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

